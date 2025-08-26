США готові надати Україні гарантії безпеки без введення військ після війни, – FT
- США готові стати частиною координації гарантій безпеки для післявоєнної України, але не планують відправляти війська.
- Післявоєнна підтримка може включати постачання літаків, логістику та наземні радари для забезпечення безпеки.
- Плани передбачають демілітаризовану зону, українські війська, підготовлені НАТО, та європейську силу стримування.
Дональд Трамп заявив, що США стануть частиною координації гарантій безпеки для післявоєнної України. Втім, американці й надалі не планують відправляти власні війська в Україну.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.
Що відомо про гарантії безпеки від США?
Президент США повідомив європейським лідерам, що Америка стане частиною координації гарантій безпеки для післявоєнної України, щоб стримати можливий майбутній напад Росії. На цьому, зокрема, наполягає Київ.
США і надалі не планують відправляти власні війська в Україну, і деякі чиновники, зокрема міністр оборони Піт Гегсет, скептично ставляться до участі у післявоєнних гарантіях безпеки,
– пишуть у виданні.
Трамп наполягає на мирній угоді, але Москва і Київ залишаються далекими від компромісу щодо контролю над територіями та гарантій безпеки. Путін вимагає, щоб гарантії включали Росію, що для України є неприйнятним.
Своєю чергою, Вашингтон вже постачає Україні комплекси Patriot, але післявоєнна підтримка може включати американські літаки, логістику та наземні радари для забезпечення європейської зони без польотів і повітряного щита.
Згідно з попередніми планами:
- передбачено демілітаризовану зону, яку можуть патрулювати нейтральні миротворці;
- українські війська, озброєні та навчені НАТО, забезпечуватимуть другу лінію оборони;
- європейська сила стримування розміститься глибше в Україні, а США підтримуватимуть із тилу.
Які останні заяви політиків про гарантії безпеки для України?
Прем'єр-міністр Норвегії розглядає можливість надати Україні гарантії безпеки у співпраці з союзниками. Після досягнення мирної угоди, за словами Йонаса Гара Стере, гарантії мають забезпечити, що війна не повернеться в Україну.
Дональд Трамп вважає, що у союзників не буде труднощів з реалізацією гарантій безпеки у разі, якщо Києву і Москві вдасться домовитися про мир. Також він підкреслив, що США "більше не даватимуть Україні жодних коштів".
Міністр закордонних справ Бельгії заявив, що його країна готова долучитися до міжнародної миротворчої місії в Україні після оголошення припинення вогню. "Я тоді обговорю це з урядом і особливо з моїм колегою, міністром оборони, щоб визначити, який саме військовий внесок ми можемо надати", – зауважив він.