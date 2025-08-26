Дональд Трамп заявив, що США стануть частиною координації гарантій безпеки для післявоєнної України. Втім, американці й надалі не планують відправляти власні війська в Україну.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Дивіться також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Що відомо про гарантії безпеки від США?

Президент США повідомив європейським лідерам, що Америка стане частиною координації гарантій безпеки для післявоєнної України, щоб стримати можливий майбутній напад Росії. На цьому, зокрема, наполягає Київ.

США і надалі не планують відправляти власні війська в Україну, і деякі чиновники, зокрема міністр оборони Піт Гегсет, скептично ставляться до участі у післявоєнних гарантіях безпеки,

– пишуть у виданні.

Трамп наполягає на мирній угоді, але Москва і Київ залишаються далекими від компромісу щодо контролю над територіями та гарантій безпеки. Путін вимагає, щоб гарантії включали Росію, що для України є неприйнятним.

Своєю чергою, Вашингтон вже постачає Україні комплекси Patriot, але післявоєнна підтримка може включати американські літаки, логістику та наземні радари для забезпечення європейської зони без польотів і повітряного щита.

Згідно з попередніми планами:

передбачено демілітаризовану зону, яку можуть патрулювати нейтральні миротворці;

українські війська, озброєні та навчені НАТО, забезпечуватимуть другу лінію оборони;

європейська сила стримування розміститься глибше в Україні, а США підтримуватимуть із тилу.

Які останні заяви політиків про гарантії безпеки для України?