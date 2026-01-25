Серйозний виклик для ППО України: The Guardian розкрив нову тактику росіян
- Росія використовує новий швидкісний дрон "Герань-5" для боротьби з українською ППО.
- Окупанти хочуть ще більше наростити швидкість своїх дронів.
Росія почала використовувати нову модель швидкісного безпілотника проти України. Ударний дрон "Герань-5" може становити серйозну загрозу для вже ослабленої української протиповітряної оборони.
Два таких дрони вже були збиті на початку цього року: один біля Києва, інший – біля Дніпра, пише The Guardian.
Чим небезпечний російський дрон "Герань-5"?
"Герань-5" оснащений китайським турбореактивним двигуном і має довге циліндричне тіло з крильцями. Це відрізняє його від попередніх моделей, які базувалися на дельтаподібному іранському дроні Shahed, та робить його схожим на звичайний літак.
Зі швидкістю близько 600 кілометрів за годину, він значно швидший за попередній реактивний дрон "Герань-3", максимальна швидкість якого не перевищувала 400 кілометрів за годину.
Зростання швидкості російських ударних дронів стає серйозним викликом для українських Сил ППО, адже час для їх знищення скорочується.
"Герань-5" має дальність трохи менше 1 000 кілометрів та переносить 90 кілограмів вибухівки.
Є припущення, що Росія планує ще більше збільшити дальність дронів, доставляючи їх у повітрі з пілотованого літака.
Поява "Герань-5" свідчить про очевидну зміну пріоритетів росіян у війні дронів. Ворог робить ставку не на кількість запущених одночасно безпілотників, а, передусім, фокусується на технологічному розвитку, щоб обійти українську ППО.
Так, росіяни наростили кількість дронів типу "Шахед", оснащених онлайн-камерами та радіомодемами.
Серед інших новинок, про які цього року повідомляла українська розвідка, були дрони "Герань-2", які, ймовірно, обладнали переносними зенітними ракетами для захисту від українських літаків, що намагаються їх збити.
Що відомо про зростання загрози російських дронів?
- Росія використовує дрони-камікадзе "Шахед" з ракетами Р-60, які можуть містити уран, створюючи радіаційну небезпеку. Фахівці застерігають не наближатися до таких боєприпасів і повідомляти про них відповідні служби.
- Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що Росія планує збільшити інтенсивність дронових атак на Україну. Москва вже щодня виготовляє понад 400 БпЛА типу "Шахед" і намагатиметься збільшити це число.
- Агресор розробив нові дрони "Герань-5" та "Герань-4", які можуть запускатися зі штурмовиків Су-25. Тим часом нова версія БпЛА "Герань-2" несе ПЗРК "Верба" та термобаричну бойову частину, що дозволяє атакувати повітряні цілі.