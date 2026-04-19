Готові до перемир'я, проте є нюанс: "Хезболла" висунула Ізраїлю умови

Очільник воєнізованого угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран, висловив готовність до співпраці з ліванським урядом стосовно перемир'я з Іраном. Втім, для припинення вогню Наїм Касем висунув низку умов.

Про це поінформували у The New York Times. Зазначається, що виконати умови "Хезболли" буде доволі складно.

Що вимагає "Хезболла" за перемир'я з Ізраїлем?

Попри 10-денне перемир'я, яке тимчасово знизило інтенсивність бойових дій, лідер угруповання Наїм Кассем підкреслив, що бойове крило "Хезболли" залишатиметься у стані готовності.

До речі, ізраїльська розвідка оцінювала наявність у "Хезболли" близько 10 000 ракет, які вона використовує у війні.

При цьому Касем твердить про готовність до взаємодії з урядом Лівану і вимагає припинення ізраїльських ударів по території Лівану та повне виведення ізраїльських військ.

Він наголосив, що припинення вогню має бути взаємним, і звинуватив Ізраїль у продовженні агресивних дій, заявивши, що попередні дипломатичні зусилля не дали результату.

Також серед умов – повернення сотень тисяч ліванців, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Ситуація ускладнюється тим, що роззброєння "Хезболли" залишається малоймовірним: ліванська держава не контролює угруповання, а воно саме відмовляється складати зброю, залишаючись впливовішим за офіційні збройні сили країни.

Важливо! За даними сторін конфлікту, в останній війні загинули близько 2300 громадян Лівану, а також ізраїльські військові та цивільні.

Попередні домовленості про відведення сил і роззброєння сторін так і не були виконані.

Що цьому передувало?