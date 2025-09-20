Росія створила підрозділи з солдатів, інфікованих ВІЛ, гепатитом та іншими захворюваннями, і відправила їх у бій. Окупанти відповідних підрозділів носять нарукавні пов'язки, що позначають їх як хворих.

Таких росіян помітили на передовій біля Покровська Донецької області, ключового логістичного вузла на сході, повідомили українські військові експерти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

До яких дій вдалася Росія?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва (USCC) Дмитро Жмайло повідомив виданню, що зараз є інформація, що ці підрозділи беруть участь у бойових діях у Покровську, де йдуть запеклі бої.

The Telegraph пише, що створення таких підрозділів стало черговою ознакою поглиблення кризи охорони здоров'я, оскільки випадки ВІЛ, гепатиту та туберкульозу стрімко зростають серед російських військових.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ці підрозділи були сформовані у складі 1435-го і 1437-го мотострілецьких полків. Вони є відносно новими з'єднаннями, які належать до 27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад відповідно.

Дані USCC свідчать про те, що ці підрозділи брали участь у спробах штурму Покровська з півдня і південного заходу. Крім того, їх раніше помітили під час спроби проникнути у місто Покровськ через село Звєрєво.

Інфіковані підрозділи екіпіровані аналогічно до інших російських військових частин. Насправді рівень їхнього забезпечення ідентичний і досить низький. Єдина відмінність від "здорових" військовослужбовців Росії – це різні мітки, а саме наявність спеціальних пов'язок,

– каже Дмитро Жмайло.

У 2022 році ПВК "Вагнера" почав вербувати ув’язнених із ВІЛ та гепатитом для найнебезпечніших завдань, пропонуючи противірусні препарати як оплату. З колонії в Ленінградській області набрали близько 100 людей.

Згодом ця практика поширилася й на регулярну армію. У жовтні 2024 року ГУР МО повідомило, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов виключив гепатит С зі списку хвороб, які забороняють службу для росіян.

Чи загрожує це українським військовим?

До кінця 2023 року кількість окупантів із ВІЛ зросла у 20 разів від початку війни, імовірно, через заборонені препарати та використання нестерильних інструментів і багаторазових шприців російськими медиками.

Наприклад, гепатит особливо небезпечний в умовах війни. Навіть після смерті людини зберігається ризик зараження через кров, що залишилася на тілах і зброї. ВІЛ теж може зберігатися кілька годин після смерті людини.

Водночас українським військовим поки що не пояснили, як діяти під час зіткнення з пораненими російськими солдатами, які носять такі пов'язки, або як захистити себе від можливого зараження через біологічні рідини.

Подібна ситуація й на інших напрямках

Агент партизанського руху "Атеш", який проходить службу у 247 гвардійському десантно-штурмовому полку окупантів на Запорізькому напрямку повідомив, що бійці, які дістали поранення, вирушають на розвідку боєм.

За його словами, до відповідних заходів росіяни вдаються для виявлення позицій українських військових. За даними "Атеш", у разі відмови окупантам навіть погрожують розстрілом. При цьому евакуації для них немає.

"Тому, поранення у будь-якому випадку стає смертельним. У таких умовах російське командування не хоче витрачати сили та провізію на поранених, які й так не виживуть", – додають у партизанському русі.

Які проблеми у російській армії?