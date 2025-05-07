Конфлікт між Індією та Пакистаном набирає обертів: які країни можуть скористатися ним

Конфлікт між Індією та Пакистаном перейшов у гарячу фазу після того, як індійська сторона завдала ракетних ударів по пакистанській території. Ісламабад збив кілька індійських винищувачів і готовий помститися.

Якщо конфлікт між Індією та Пакистаном ще загостриться, то це призведе до серйозних наслідків. Експерт із Азійсько-Тихоокеанського регіону центру ADASTRA Антон Ганоцький у розмові з 24 Каналом назвав країни, яким може бути вигідна війна між цими двома державами, та ті, для яких вона матиме негативні наслідки.

Важливо Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Підвищить геополітичні позиції

Ганоцький відзначив, що на цьому етапі Китай, Росія та США не надто сильно зацікавлені у тому, щоб розпочалась ця війна. Москва та Пекін мають власні економічні інтереси в Пакистані та в Індії.

США також невигідно послаблення його союзника – Індії, тому що через бойові дії в регіоні посилиться Китай, який своєю чергою наразі не висуває прямої підтримки своєму партнеру – Пакистану. Водночас Вашингтон доволі повільно вмикається в процес реагування на ситуацію ті й дуже запізно.

Загострення конфлікту є наслідком того, що такі великі гравці як Сполучені Штати фактично відмовилися від медіаторської ролі в цьому регіоні, хоча раніше намагалися стримувати ці всі протистояння,

– підкреслив експерт із Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Роль медіатора конфлікту, за його словами, намагається взяти на себе, наприклад, Іран. Глава МЗС країни відвідав Пакистан і Тегеран запропонував своє посередництво у розв'язанні конфлікту.

Якщо ж Росія буде відігравати важливу дипломатичну роль на цьому треку, то це підвищить її геополітичні позиції, а Україні це зовсім не потрібно,

– зазначив він.

Загалом переростання конфлікту між Індією та Пакистаном у повномасштабну війну не вигідно Україні. Це знизить у рази увагу світу до російсько-української війни. Також, на думку експерта із Азійсько-Тихоокеанського регіону, зменшаться ресурси Заходу, зокрема США, щодо військових постачань Україні, адже велика кількість військової допомоги буде перенаправлятись до Індії.

Якщо активна фаза конфлікту між Індією та Пакистаном не завершиться впродовж наступних 3 – 4 днів, то це буде дуже негативна історія для України,

– підкреслив Антон Ганоцький.

Важливо, що Пакистан тривалий час надавав Україні артилерійські снаряди, а якщо він воюватиме з Індією, то ці постачання скоротяться. В цьому сенсі, за його словами, росіянам було б вигідно, щоб цей конфлікт затягнувся.

Нагадаємо, що конфлікт між ядерними державами – Індією та Пакистаном через спірну територію в Кашмірі – триває декілька десятиріч. Чергове його загострення відбулось 22 квітня 2025 року, коли терористи в індійському Кашмірі розстріляли 26 туристів. З них 25 – були громадянами Індії, один – непальцем.

Індія 6 травня завдала ударів по 9 обʼєктах в Пакистані межах операції "Сіндур". Ісламабад заявив, що збив 5 індійських винищувачів Rafale.

Також внаслідок атак є загиблі та поранені з обох сторін.