Если конфликт между Индией и Пакистаном еще обострится, то это приведет к серьезным последствиям. Эксперт из Азиатско-Тихоокеанского региона центра ADASTRA Антон Ганоцкий в разговоре с 24 Каналом назвал страны, которым может быть выгодна война между этими двумя государствами, и те, для которых она будет иметь негативные последствия.

Важно Пакистан и Индия на грани ядерной войны: что происходит и к чему приведет конфликт за Кашмир

Повысит геополитические позиции

Ганоцкий отметил, что на этом этапе Китай, Россия и США не слишком сильно заинтересованы в том, чтобы началась эта война. Москва и Пекин имеют собственные экономические интересы в Пакистане и в Индии.

США также невыгодно ослабление его союзника – Индии, потому что из-за боевых действий в регионе усилится Китай, который в свою очередь пока еще не выдвигает прямой поддержки своему партнеру – Пакистану. В то же время Вашингтон довольно медленно включается в процесс реагирования на ситуацию и очень поздно.

Обострение конфликта является следствием того, что такие крупные игроки как Соединенные Штаты фактически отказались от медиаторской роли в этом регионе, хотя раньше пытались сдерживать эти все противостояния,

– подчеркнул эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Роль медиатора конфликта, по его словам, пытается взять на себя, например, Иран. Глава МИД страны посетил Пакистан и Тегеран предложил свое посредничество в разрешении конфликта.

Если же Россия будет играть важную дипломатическую роль на этом треке, то это повысит ее геополитические позиции, а Украине это совсем не нужно,

– отметил он.

В целом перерастание конфликта между Индией и Пакистаном в полномасштабную войну не выгодно Украине. Это снизит в разы внимание мира к российско-украинской войне. Также, по мнению эксперта из Азиатско-Тихоокеанского региона, уменьшатся ресурсы Запада, в частности США, по военным поставкам Украине, ведь большое количество военной помощи будет перенаправляться в Индию.

Если активная фаза конфликта между Индией и Пакистаном не завершится в течение следующих 3 – 4 дней, то это будет очень негативная история для Украины,

– подчеркнул Антон Ганоцкий.

Важно, что Пакистан длительное время предоставлял Украине артиллерийские снаряды, а если он будет воевать с Индией, то эти поставки сократятся. В этом смысле, по его словами, россиянам было бы выгодно, чтобы этот конфликт затянулся.

Напомним, что конфликт между ядерными державами – Индией и Пакистаном из-за спорной территории в Кашмире – длится несколько десятилетий. Очередное его обострение состоялось 22 апреля 2025 года, когда террористы в индийском Кашмире расстреляли 26 туристов. Из них 25 – были гражданами Индии, один – непальцем.

Индия 6 мая нанесла удары по 9 объектам в Пакистане в рамках операции "Синдур". Исламабад заявил, что сбил 5 индийских истребителей Rafale.

Также в результате атак есть погибшие и раненые с обеих сторон.