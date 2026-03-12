Іран атакував італійську базу: де вона розташована
- Іран обстріляв італійську військову базу.
- Італія каже, що це могло бути випадково.
Іран не припиняє атаки по об'єктах Заходу, зокрема, по країнах НАТО. В Італії офіційно визнали удар по їхній військовій базі.
Але йдеться не про територію власне Італії. Про це повідомляє Reuters.
Де італійська база, по якій ударив Іран?
У ніч на 12 березня Іран обстріляв італійську базу в регіоні. Це був удар по Ербілю в Іракському Курдистані.
Досі не зовсім зрозуміло, чим саме атакували.
Міністерство оборони спочатку говорило про ракетний удар по італійській базі в Ербілі, але пізніше джерела в міністерстві повідомили, що це був безпілотник, який знищив військову машину, можливо, випадково,
– інформує Reuters.
Серед італійського персоналу немає жертв чи поранень, "з ними все гаразд".
Ербіль – місто в Іраку, столиця Іракського Курдистану. Там розміщені близько 300 італійських військовослужбовців, які навчають курдські сили безпеки.
Показуємо Ербіль на карті світу
"Джерела в міністерстві додали, що безпілотник, можливо, не був навмисно запущений по італійській базі, а випадково влучив у неї після втрати висоти", – зауважило ЗМІ.
Командир бази полковник Стефано Піццотті каже, що напрямок удару не відомий.
Тривогу через загрозу давали. І загалом, військових "попередили про повітряні загрози та вони сховалися в бункерах за кілька годин до удару".
Які ще країни втягнуті в конфлікт?
Доки в США говорять, що мають убити Моджтабу Хаменеї, спікер іранського парламенту заявив, що будь-яка агресія проти території іранських островів зруйнує всі обмеження. "Ми відмовимося від усіх обмежень і залиємо Перську затоку кров'ю загарбників. Кров американських солдатів є особистою відповідальністю Трампа", – висловився він. ЗМІ писали, що Америка може захопити нафтовий острів Харк.
Важливо, що Іран обіцяв удари не тільки по нафтових танкерах у морі, але й по представництвах світових банків і офісів у регіоні, як-от Google чи IBM. Частину вже евакуюють.
Також Америка просить Румунію надати бази на Чорному морі. Принаймні Рада національної оборони Румунії ухвалила рішення, яке дозволить розміститися в країні п'ятьом сотням американських військових.
А Іспанія відкликала свого посла в Ізраїлі. Раніше Мадрид відмовився вступати у війну і надавати Америці бази, чим викликав гнів Трампа.