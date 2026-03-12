Укр Рус
12 березня, 12:08
3

Іран атакував італійську базу: де вона розташована

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Іран обстріляв італійську військову базу.
  • Італія каже, що це могло бути випадково.

Іран не припиняє атаки по об'єктах Заходу, зокрема, по країнах НАТО. В Італії офіційно визнали удар по їхній військовій базі.

Але йдеться не про територію власне Італії. Про це повідомляє Reuters

Де італійська база, по якій ударив Іран? 

У ніч на 12 березня Іран обстріляв італійську базу в регіоні. Це був удар по Ербілю в Іракському Курдистані. 

Досі не зовсім зрозуміло, чим саме атакували. 

Міністерство оборони спочатку говорило про ракетний удар по італійській базі в Ербілі, але пізніше джерела в міністерстві повідомили, що це був безпілотник, який знищив військову машину, можливо, випадково, 
– інформує Reuters. 

Серед італійського персоналу немає жертв чи поранень, "з ними все гаразд". 

Ербіль – місто в Іраку, столиця Іракського Курдистану. Там розміщені близько 300 італійських військовослужбовців, які навчають курдські сили безпеки. 

Показуємо Ербіль на карті світу

 

"Джерела в міністерстві додали, що безпілотник, можливо, не був навмисно запущений по італійській базі, а випадково влучив у неї після втрати висоти", – зауважило ЗМІ. 

Командир бази полковник Стефано Піццотті каже, що напрямок удару не відомий. 

Тривогу через загрозу давали. І загалом, військових "попередили про повітряні загрози та вони сховалися в бункерах за кілька годин до удару". 

Які ще країни втягнуті в конфлікт? 

  • Доки в США говорять, що мають убити Моджтабу Хаменеї, спікер іранського парламенту заявив, що будь-яка агресія проти території іранських островів зруйнує всі обмеження. "Ми відмовимося від усіх обмежень і залиємо Перську затоку кров'ю загарбників. Кров американських солдатів є особистою відповідальністю Трампа", – висловився він. ЗМІ писали, що Америка може захопити нафтовий острів Харк.

  • Важливо, що Іран обіцяв удари не тільки по нафтових танкерах у морі, але й по представництвах світових банків і офісів у регіоні, як-от Google чи IBM. Частину вже евакуюють.

  • Також Америка просить Румунію надати бази на Чорному морі. Принаймні Рада національної оборони Румунії ухвалила рішення, яке дозволить розміститися в країні п'ятьом сотням американських військових.

  • А Іспанія відкликала свого посла в Ізраїлі. Раніше Мадрид відмовився вступати у війну і надавати Америці бази, чим викликав гнів Трампа.