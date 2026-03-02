Над посольством США в Кувейті здіймається дим, – AFP
- Іран атакував американське посольство у Кувейті.
- Посольство США у Кувейті закликало своїх громадян залишатися у сховищах та бути пильними через загрозу подальших атак.
Вранці 2 березня Іран атакував Кувейт. Під удар потрапило американське посольство.
Видання AFP пише про те, що над будівлею дипломатичного відомства здіймається дим.
Що відомо про атаку на посольство США в Кувейті?
Іранське інформаційне агентство Tasnim поширює кадри з місця події.
Удар по посольству США в Кувейті / Фото Tasnim
На фото зафіксовано момент, коли по будівлі посольства США в Кувейті було завдано удар, і над нею піднялися стовпи диму,
– йдеться у повідомленні ресурсу.
Окрім того, очевидці повідомили Reuters, що в районі посольства були помічені пожежники та карети швидкої допомоги.
Наразі у посольстві ніяк не коментували атаку. На сторінці дипвідомства у соцмережі "Х" лише попередили про постійну загроза ракетних і безпілотних атак над Кувейтом. Американців не приходити до посольства. Їм порадили не виходити надвір і ховатися у своєму житлі на найнижчому доступному поверсі, подалі від вікон.
Посольство США в Кувейті закликає громадян США залишатися у сховищі, переглянути плани безпеки на випадок атаки та бути пильними у разі можливих подальших ударів. Працівники посольства США перебувають у сховищі,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Кувейті також розташована військова база США Алі-аль-Салем. Іран вже завдавав по ній ударів, внаслідок яких загинули троє американських військовослужбовців.
Останні події на Близькому Сході
- 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, у ході якої був ліквідований верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та багато інших представників іранського керівництва.
- Іран пообіцяв помститися за смерть аятоли. Окрім того, Тегеран у відповідь на операцію США та Ізраїлю почав серію авіаударів по країнах Близького Сходу, де розташовані американські бази.
- 2 березня "Хезболла" атакувала Ізраїль, заявивши, що це "помста" за вбивство Алі Хаменеї. ЦАХАЛ своєю чергою відповів ударами по Лівану, у ході яких було вбито головного голову політичної фракції "Хезболли" Мухаммеда Раада.
- Дональд Трамп заявив, що операція США проти Ірану розрахована на 4 тижні. Водночас він наголосив, що вона триватиме стільки, скільки буде потрібно для досягнення усіх цілей.