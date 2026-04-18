Іран частково відкрив свій повітряний простір, але небо пусте

Іран у суботу, 18 квітня, частково відновив свій повітряний простір для міжнародних рейсів, які перетинають східну частину його території.

Про це повідомляють Iran International та The Times of Israel з посиланням на управління цивільної авіації країни.

Чому Іран відкрив повітряний простір?

ЗМІ, посилаючись на повідомлення управління, повідомляють, що Іран відкрив повітряні маршрути у східній частині повітряного простору країни для міжнародних рейсів, які летять транзитом через цю державу.

Зазначається, що вранці відкрили деякі аеропорти, проте через понад 3 години після цього сайти відстеження польотів ще не показували жодних рейсів, які б перетинали Іран, а кілька з них уникали цього шляху.



Ситуація у повітряному просторі Ірану / Скриншот 24 Каналу, Flightradar24

В управлінні додали, що польоти в аеропортах по всій країні відновлюватимуть поступово, залежно від технічної та операційної готовності військового та цивільного секторів до надання пасажирських послуг.

Коли його закрили?

Іран повністю закрив свій повітряний простір вранці 28 лютого 2026 року, відразу після початку спільної операції США та Ізраїлю проти країни. Це стало наслідком серії авіаударів по Тегерану і стратегічних об'єктах.

Західні ЗМІ повідомляли, що відповідних заходів вжили на невизначений термін. Також відомо, що незадовго після цього свій повітряний простір закривали Ізраїль та низка країн, розташованих поруч у цьому регіоні.

