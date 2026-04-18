Іран знову закрив Ормузьку протоку через поведінку Трампа
- Іран знову заблокував Ормузьку протоку.
- Причина – морська блокада з боку США.
Іран знову заблокував Ормузьку протоку. У країні кажуть, що Дональд Трамп не виконав своїх зобов'язань.
Тепер, щоб пройти Ормузькою протокою, судна знову мають отримати дозвіл від Тегерана. Про це заявив речник Центрального командування Ірану, пишуть Mehr News Agency та WANA.
Що відомо про чергове закриття Ормузької протоки Іраном?
Транзит через Ормузьку протоку повернувся до попереднього режиму жорсткого військового контролю.
Після попередніх домовленостей і переговорів Іран спочатку погодився дозволити контрольований прохід обмеженої кількості нафтових танкерів і торговельних суден через Ормузьку протоку.
Однак, за словами іранців, Сполучені Штати продовжують політику недобросовісних дій, вдаючись до "піратства і морським розбоя" під прикриттям блокади.
Тому Ормузька протока знову повернулася під посилений контроль іранських збройних сил.
Іран заявив, що Ормузька протока залишатиметься під жорстким контролем, доки США не припинять втручання і не гарантують вільний прохід суден до та з Ірану.
Що цьому передувало?
- 17 квітня Іран відкрив Ормузьку протоку для всіх комерційних суден на період перемир'я в Лівані. Про це заявив глава МЗС Ірану Аббас Аракчі.
- У США заявили про підтримку відкриття, але водночас оголосили про продовження морської блокади Ірану до виконання мирної угоди. Трамп також стверджує, що Іран пообіцяв більше не закривати протоку.
- Водночас у Тегерані попередили: якщо США продовжать блокаду, це вважатимуть порушенням перемир'я, і рух через протоку можуть знову обмежити.
- Днем раніше Трамп оголосив про домовленість Ізраїлю та Лівану про 10-денне припинення вогню. Воно мало розпочатися увечері 16 квітня.