Іран знову закрив Ормузьку протоку через поведінку Трампа

Іран знову заблокував Ормузьку протоку. У країні кажуть, що Дональд Трамп не виконав своїх зобов'язань.

Тепер, щоб пройти Ормузькою протокою, судна знову мають отримати дозвіл від Тегерана. Про це заявив речник Центрального командування Ірану, пишуть Mehr News Agency та WANA.

Дивіться також Через треті країни: Пекін розглядає можливість постачання Ірану передових радарних систем

Що відомо про чергове закриття Ормузької протоки Іраном?

Транзит через Ормузьку протоку повернувся до попереднього режиму жорсткого військового контролю.

Після попередніх домовленостей і переговорів Іран спочатку погодився дозволити контрольований прохід обмеженої кількості нафтових танкерів і торговельних суден через Ормузьку протоку.

Однак, за словами іранців, Сполучені Штати продовжують політику недобросовісних дій, вдаючись до "піратства і морським розбоя" під прикриттям блокади.

Тому Ормузька протока знову повернулася під посилений контроль іранських збройних сил.

Іран заявив, що Ормузька протока залишатиметься під жорстким контролем, доки США не припинять втручання і не гарантують вільний прохід суден до та з Ірану.

Що цьому передувало?