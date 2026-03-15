"Трамп повністю втратив контроль": у сенаті США різко розкритикували війну з Іраном

Дональд Трамп втратив контроль над війною в Ірані. Американський лідер неправильно оцінив здатність Тегерану завдати удару помсти, через що Близький Схід знову опинився у вогні.

Про це написав сенатор-демократ від штату Коннектикуту Кріс Мерфі на своїй сторінці у соцмережі Х.

Чому сенатор розкритикував Трампа за дії в Ірані?

Сенатор навів приклади 4 криз, які спровокували воєнні дії Дональда Трампа в Ірані в межах операції "Епічна лють".

Перша криза

Сенатор Кріс Мерфі заявив, що Дональд Трамп, на його думку, помилково розраховував на те, що Іран не наважиться перекрити Ормузьку протоку. Наразі ціни на нафту стрімко зростають, і якщо протока залишатиметься закритою, це може спровокувати глобальну економічну рецесію.

Мерфі також наголосив, що Іран має значні можливості для атак на танкери. Йдеться про тисячі дронів, швидкісні катери та морські міни. За його словами, знищити ці засоби практично неможливо, а організація військово-морського супроводу для танкерів потребує величезних ресурсів.

Друга криза

Сенатор зазначив, що сучасні війни дедалі більше залежать від використання безпілотників. За його словами, Іран може постійно атакувати нафтову інфраструктуру регіону завдяки великій кількості дешевих ударних дронів.

Як приклад Мерфі навів недавній інцидент в Омані, де, за його словами, було знищено критично важливе нафтове сховище. Він також попередив, що країни Перської затоки поступово вичерпують запаси ракет-перехоплювачів, через що їхні нафтові об’єкти стають дедалі вразливішими до нових атак.

Третя криза

Мерфі вважає, що конфлікт поступово переростає у ширше регіональне протистояння. За його словами, іранські проксі в Лівані атакують Ізраїль, а в Іраку – американські сили.

Водночас Ізраїль уже погрожує масштабною наземною операцією в Лівані, що може відкрити ще один фронт. Сенатор також звернув увагу на інші потенційні осередки ескалації. Зокрема, єменські хусити поки що діють відносно стримано, однак, на його думку, ситуація може змінитися, адже вони мають можливість атакувати судноплавство в Червоному морі.

Крім того, Мерфі застеріг, що конфлікт може знову дестабілізувати ситуацію в Сирії.

Четверта криза

Сенатор заявив, що, на його переконання, у Дональда Трампа немає чіткого плану завершення війни. За його словами, Іран та його союзники можуть підтримувати нестабільність у регіоні протягом дуже тривалого часу.

Мерфі також попередив, що можливе наземне вторгнення здатне призвести до масштабної війни та загибелі тисяч американських військових. Водночас навіть якщо США оголосять про перемогу, Іран з часом може відновити зруйновану інфраструктуру.

Усе це було цілком передбачувано. Саме тому попередні президенти не були настільки нерозсудливими, щоб починати таку війну,

– наголосив сенатор.

На його думку, найкращим рішенням для президента США зараз було б припинити конфлікт, щоб не допустити ще масштабнішої кризи.

До речі, голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив в етері 24 Каналу, що у Білому домі наразі триває внутрішня боротьба між економічними та політичними радниками Трампа щодо війни з Іраном. Йдеться про терміни воєнних дій та наміри закінчувати конфлікт.

