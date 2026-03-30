Третя атака з початку війни на Близькому Сході: Іран запустив на Туреччину балістичну ракету
У понеділок, 30 березня, Іран втретє атакував Туреччину балістичною ракетою. Її перехопили сили НАТО в східній частині Середземного моря.
Про це поінформували в Міноборони Туреччини.
Що відомо про атаку Ірану на Туреччину?
Балістична ракета, запущена з Ірану в бік Туреччини, була перехоплена силами Протиповітряної оборони НАТО. Сталося це в східній частині Середземного моря.
Подібний випадок уже третій з початку війни на Близькому Сході. Раніше ж Анкара розгорнула в регіоні додаткові системи ППО.
Міноборони Туреччини повідомило про збиття іранської ракети / Скриншот
Зазначимо також, що попередній випадок стався 9 березня, тоді Іран теж випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини.
Уламки збитої ракети впали поблизу міста Газіантеп в південно-центральній частині Туреччини. Тоді президент країни Реджеп Ердоган заявив, що з початку війни в Ірані 28 лютого Анкара активно веде дипломатичну діяльність.
За його словами, вже відбулися переговори з 16 світовими лідерами з метою пошуку шляхів виходу з кризи. Він також наголошував, що не слід робити жодних кроків, які могли б зашкодити багатовіковим добросусідським і братерським відносинам Туреччини з Іраном або негативно вплинути на країну.
Які ще країни були під прицілом Ірану?
Напередодні, 29 березня, Іран завдав ракетного удару по авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії, знищивши рідкісний літак E-3G Sentry, який має велике значення для ВПС США.
Крім того, іранська атака за допомогою ракет і безпілотників завдала значних пошкоджень одному із заводів Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі, у результаті чого кілька співробітників отримали поранення.