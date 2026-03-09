Ірані заявив, що новий верховний лідер зазнав поранення: його не бачили з початку операції США

Іранське державне телебачення заявило в понеділок, 9 березня, що новий верховний лідер країни був поранений. Йдеться про аятолу Моджтабу Хаменеї.

Про це пише EuroNews.

Дивіться також Батько не хотів бачити його наступником: які загадки приховує Моджтаба Хаменеї

Чи відомо щось про поранення Хаменеї-молодшого?

Жодних подробиць про серйозність травм, а також про те, як і де новий іранський лідер їх отримав, не надали.

Моджтабу Хаменеї було оголошено новим верховним лідером Ірану лише вночі. Він замінив на цій посаді свого батька Алі Хаменеї, який загинув в результаті американо-ізраїльських ударів 28 лютого.

Однак, за 10 днів бойових дій його на публіці не бачили.

До слова, саудівські та ізраїльські ЗМІ зміни 7 березня уже писали про поранення Хаменеї-молодшого. Стверджувалося, що це сталося у перші числа березня.

Обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану: що відомо?