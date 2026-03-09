Ірані заявив, що новий верховний лідер зазнав поранення: його не бачили з початку операції США
Іранське державне телебачення заявило в понеділок, 9 березня, що новий верховний лідер країни був поранений. Йдеться про аятолу Моджтабу Хаменеї.
Про це пише EuroNews.
Чи відомо щось про поранення Хаменеї-молодшого?
Жодних подробиць про серйозність травм, а також про те, як і де новий іранський лідер їх отримав, не надали.
Моджтабу Хаменеї було оголошено новим верховним лідером Ірану лише вночі. Він замінив на цій посаді свого батька Алі Хаменеї, який загинув в результаті американо-ізраїльських ударів 28 лютого.
Однак, за 10 днів бойових дій його на публіці не бачили.
До слова, саудівські та ізраїльські ЗМІ зміни 7 березня уже писали про поранення Хаменеї-молодшого. Стверджувалося, що це сталося у перші числа березня.
Обрання Моджтаби Хаменеї лідером Ірану: що відомо?
Пізно увечері 8 березня орган, відповідальний за вибір нового верховного лідера Ірану, заявив, що проголосував за Моджтабу Хаменеї на цю посаду. Останніми днями саме його вважали головним претендентом.
Військова та політична верхівка Ірану уже навіть встигла присягнули на вірність новому лідеру країни. Він отримав повну підтримку президента, спікера парламенту, Корпусу вартових Ісламської революції, збройних сил, ради Нацбезпеки та Міноборони.
Тим часом таке рішення викликало невдоволення Дональда Трампа. Американський президент вкотре наголосив, що Іран повинен капітулювати.