Ізраїль вдарив по будівлі, де відбувалося обрання наступника Алі Хаменеї, – ЗМІ

Ізраїль завдав удару по будівлі в Тегерані, де саме відбувалося голосування за наступника верховного лідера Ірану. Паралельно ЦАХАЛ оголосив про нову хвилю ударів по іранській столиці.

Про це повідомляє Ynet із посиланням на представника ізраїльської служби безпеки.

Що відомо про атаку?

За інформацією ізраїльських джерел, удар було завдано по об’єкту, де перебували члени Ради експертів – органу, відповідального за обрання верховного лідера Ірану. Саме в цей момент, за даними співрозмовника видання, тривало голосування та підрахунок бюлетенів щодо кандидатури наступника Хаменеї.

Рада експертів налічує 88 членів, однак наразі невідомо, скільки саме з них перебували в будівлі під час атаки. Також немає підтвердженої інформації про загиблих або поранених.

Ізраїльська сторона заявляє, що удар було завдано в межах ширшої військової операції проти стратегічних об’єктів у Тегерані.

Приблизно за годину до появи повідомлень у ЗМІ ізраїльська армія оголосила про початок нової хвилі авіаударів по іранській столиці. За словами представників ЦАХАЛ, ці удари спрямовані на військову інфраструктуру та об’єкти, пов’язані з безпековими структурами Ірану.

Іранська сторона офіційно поки не коментувала інформацію про атаку на будівлю Ради експертів. Водночас місцеві медіа повідомляють про вибухи в різних районах Тегерана.

Ізраїль атакував Раду експертів в Ірані. Дивіться відео Qom Fouri

Чому вдарили саме по Раді експертів?