Кароліна Лівітт чекає на другу дитину від 60-річного чоловіка: чи піде з посади в Білому домі

28-річна Лівітт є речницею Білого дому. Вона стала наймолодшою прессекретаркою в історії США. І першою вагітною на цій посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

Чи піде Кароліна Лівітт у декретну відпустку?

Речниця в своєму інстаграмі написала, що чекає на другу дитину. Вона показала своє фото на тлі ялинки.

Найбільший різдвяний подарунок, про який ми могли тільки побажати – дівчинка, яка прийде в травні 2026 року. Мій чоловік і я раді розвивати нашу сім'ю і не можемо дочекатися, коли побачимо, як наш син стане старшим братом. Моє серце переповнене вдячністю Богові за благословення материнства, яке, я щиро вірю, є найближчим до Раю на Землі,

– написала Лівітт.

За її словами, Трамп і керівниця апарату президента Сьюзі Вайлз "сприяють сімейному середовищу в Білому домі". Вайлз, до речі, теж перша жінка на такій високій посаді у США.

Наостанок Лівітт висловила впевненість у тому, що 2026-й буде чудовим роком.

Кароліна Лівітт заявила, що вагітна: дивіться фото

Цікаво, що в інстаграмі немало фотографій Лівітт разом із дитиною на руках. У тому числі в Білому домі.

Кароліна Лівітт з чоловіком Ніколасом Річчіо та сином на святкуванні Геловіну: дивіться фото

Син речниці Білого дому на святкуванні Дня подяки: дивіться фото

Лівітт тримає сина, а поруч сидить Трамп: дивіться фото

Таким чином, прессекретарка Білого дому всіляко підкреслює, що віддана традиційним цінностям, які декларує команда Трампа. В описі її акаунту посада вказана третьою.

Дружина. Мати. Речниця Білого дому,

– йдеться там.

Користувачі інстаграму в коментарях часто критикують Лівітт за її діяльність. Дехто навіть написав, що шкодує ще не народжену доньку посадовиці, бо в неї така матір.

Судячи з інформації Білого дому, Лівітт залишиться на посаді і після народження другої дитини.

Що відомо про чоловіка Кароліни Лівітт?

Девелопер Ніколас Річчіо старший за неї на 32 роки. Сина назвали на його честь – Ніколас Роберт Річчіо.

Лівітт одружилася за кілька днів до інавгурації Трампа.

"Протягом перших шести місяців на цій посаді Кароліна була вагітна. А з моменту народження дитини Ніколаса в липні вона балансує між материнством та роботою речниці кампанії Трампа. (...) Через чотири дні після народження своєї першої дитини Кароліна Лівітт повернулася до роботи", – захоплено пише про неї одне з консервативних видань.

Про самого Річчіо небагато інформації. Мільйонер успішний у бізнесі, цікавиться криптовалютою та перебуває в тіні зіркової дружини.

Лівітт говорила, що познайомилася з ним у ресторані завдяки спільному другові та спершу вагалася щодо віку. Та потім закохалася і називає чоловіка своїм найбільшим прихильником, найкращим другом і опорою, а їхню історію кохання – нетиповою.