Укр Рус
Геополітика Америка Кароліна Лівітт чекає на другу дитину від 60-річного чоловіка: чи піде з посади в Білому домі
28 грудня, 17:35
3

Кароліна Лівітт чекає на другу дитину від 60-річного чоловіка: чи піде з посади в Білому домі

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Кароліна Лівітт, прессекретарка Білого дому, чекає на другу дитину.
  • Її чоловік, Ніколас Річчіо, старший за неї на понад 30 років.

28-річна Лівітт є речницею Білого дому. Вона стала наймолодшою прессекретаркою в історії США. І першою вагітною на цій посаді.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times

До теми "Твоя мама це зробила": речниця Білого дому показала скандальне листування із журналістом 

Чи піде Кароліна Лівітт у декретну відпустку? 

Речниця в своєму інстаграмі написала, що чекає на другу дитину. Вона показала своє фото на тлі ялинки. 

Найбільший різдвяний подарунок, про який ми могли тільки побажати – дівчинка, яка прийде в травні 2026 року. Мій чоловік і я раді розвивати нашу сім'ю і не можемо дочекатися, коли побачимо, як наш син стане старшим братом. Моє серце переповнене вдячністю Богові за благословення материнства, яке, я щиро вірю, є найближчим до Раю на Землі, 
– написала Лівітт. 

За її словами, Трамп і керівниця апарату президента Сьюзі Вайлз "сприяють сімейному середовищу в Білому домі". Вайлз, до речі, теж перша жінка на такій високій посаді у США. 

Наостанок Лівітт висловила впевненість у тому, що 2026-й буде чудовим роком. 

Кароліна Лівітт заявила, що вагітна: дивіться фото

Цікаво, що в інстаграмі немало фотографій Лівітт разом із дитиною на руках. У тому числі в Білому домі. 

Кароліна Лівітт з чоловіком Ніколасом Річчіо та сином на святкуванні Геловіну: дивіться фото

Син речниці Білого дому на святкуванні Дня подяки: дивіться фото

Лівітт тримає сина, а поруч сидить Трамп: дивіться фото

Таким чином, прессекретарка Білого дому всіляко підкреслює, що віддана традиційним цінностям, які декларує команда Трампа. В описі її акаунту посада вказана третьою. 

Дружина. Мати. Речниця Білого дому, 
– йдеться там. 

Користувачі інстаграму в коментарях часто критикують Лівітт за її діяльність. Дехто навіть написав, що шкодує ще не народжену доньку посадовиці, бо в неї така матір. 

Судячи з інформації Білого дому, Лівітт залишиться на посаді і після народження другої дитини.

Що відомо про чоловіка Кароліни Лівітт? 

Девелопер Ніколас Річчіо старший за неї на 32 роки. Сина назвали на його честь – Ніколас Роберт Річчіо. 

Лівітт одружилася за кілька днів до інавгурації Трампа. 

"Протягом перших шести місяців на цій посаді Кароліна була вагітна. А з моменту народження дитини Ніколаса в липні вона балансує між материнством та роботою речниці кампанії Трампа. (...) Через чотири дні після народження своєї першої дитини Кароліна Лівітт повернулася до роботи", – захоплено пише про неї одне з консервативних видань. 

Про самого Річчіо небагато інформації. Мільйонер успішний у бізнесі, цікавиться криптовалютою та перебуває в тіні зіркової дружини. 

Лівітт говорила, що познайомилася з ним у ресторані завдяки спільному другові та спершу вагалася щодо віку. Та потім закохалася і називає чоловіка своїм найбільшим прихильником, найкращим другом і опорою, а їхню історію кохання – нетиповою.