Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

Пойдет ли Каролина Ливитт в декретный отпуск?

Пресс-секретарь в своем инстаграме написала, что ждет второго ребенка. Она показала свое фото на фоне елки.

Самый большой рождественский подарок, о котором мы могли только пожелать – девочка, которая придет в мае 2026 года. Мой муж и я рады развивать нашу семью и не можем дождаться, когда увидим, как наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое, я искренне верю, является ближайшим к Раю на Земле,

– написала Ливитт.

По ее словам, Трамп и руководитель аппарата президента Сьюзи Уайлс "способствуют семейной среде в Белом доме". Уайлз, кстати, тоже первая женщина на такой высокой должности в США.

Напоследок Ливитт выразила уверенность в том, что 2026-й будет замечательным годом.

Каролина Ливитт заявила, что беременна: смотрите фото

Интересно, что в инстаграме немало фотографий Ливитт вместе с ребенком на руках. В том числе в Белом доме.

Каролина Ливитт с мужем Николасом Риччио и сыном на праздновании Хэллоуина: смотрите фото

Сын пресс-секретаря Белого дома на праздновании Дня благодарения: смотрите фото

Ливитт держит сына, а рядом сидит Трамп: смотрите фото

Таким образом, пресс-секретарь Белого дома всячески подчеркивает, что предана традиционным ценностям, которые декларирует команда Трампа. В описании ее аккаунта должность указана третьей.

Жена. Мать. Пресс-секретарь Белого дома,

– говорится там.

Пользователи инстаграма в комментариях часто критикуют Ливитт за ее деятельность. Некоторые даже написал, что жалеет еще не родившуюся дочь чиновницы, потому что у нее такая мать.

Судя по информации Белого дома, Ливитт останется в должности и после рождения второго ребенка.

Что известно о муже Каролины Ливитт?

Девелопер Николас Риччио старше ее на 32 года. Сына назвали в его честь – Николас Роберт Риччио.

Ливитт вышла замуж за несколько дней до инаугурации Трампа.

"В течение первых шести месяцев на этом посту Каролина была беременна. А с момента рождения ребенка Николаса в июле она балансирует между материнством и работой пресс-секретаря кампании Трампа. (...) Через четыре дня после рождения своего первого ребенка Каролина Ливитт вернулась к работе", – восторженно пишет о ней одно из консервативных изданий.

О самом Риччио немного информации. Миллионер успешен в бизнесе, интересуется криптовалютой и находится в тени звездной жены.

Ливитт говорила, что познакомилась с ним в ресторане благодаря общему другу и сначала колебалась относительно возраста. Но потом влюбилась и называет мужчину своим самым большим поклонником, лучшим другом и опорой, а их историю любви – нетипичной.