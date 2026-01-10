Укр Рус
Геополітика Європа Посольство Катару пошкоджене через атаку по Києву: країна відреагувала, не згадавши Росію
10 січня, 09:09
2

Дрон пошкодив посольство Катару в Києві: країна відреагувала, але не згадала Росію

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Посольство Катару в Києві зазнало пошкоджень під час атаки 9 січня, але постраждалих немає.
  • Катар висловив жаль через обстріл.

У Катарі, чиє посольство у Києві зазнало пошкоджень під час атаки на Київ 9 січня, відреагували на обстріл. Влада висловила співчуття, але не назвала Росію винною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Як у Катарі відреагували на обстріл посольства в Києві?

У Катарі підтвердили, що їхнє посольство постраждало під час останньої атаки на Київ. Міністерство закордонних справ країни висловило жаль через обстріл і завдані збитки. Крім того, посадовці зазначили, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Володимир Зеленський раніше говорив, що Катар багато робить для посередництва в відносинах з Росією та звільненні військовополонених. Навіть попри удар по їхньому посольству, держава не назвала Росію винною в обстрілі.

Що відомо про атаку на Київ 9 січня?

  • Підсумовуючи атаку, Володимир Зеленський заявив, що російський безпілотник пошкодив будівлю посольства Катару. Очільник МЗС України Андрій Сибіга теж прокоментував цинічний удар, зазначивши, що це є грубим порушенням Віденської конвенції.

  • У Києві масована російська атака пошкодила будівлі у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Є четверо загиблих та 32 постраждалих.

  • Через ворожі дії в столиці були проблеми з електропостачанням. До кінця доби енергетики повернули світло майже 153 тисячам осель.