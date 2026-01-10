Дрон пошкодив посольство Катару в Києві: країна відреагувала, але не згадала Росію

У Катарі, чиє посольство у Києві зазнало пошкоджень під час атаки на Київ 9 січня, відреагували на обстріл. Влада висловила співчуття, але не назвала Росію винною.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

Як у Катарі відреагували на обстріл посольства в Києві?

У Катарі підтвердили, що їхнє посольство постраждало під час останньої атаки на Київ. Міністерство закордонних справ країни висловило жаль через обстріл і завдані збитки. Крім того, посадовці зазначили, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Володимир Зеленський раніше говорив, що Катар багато робить для посередництва в відносинах з Росією та звільненні військовополонених. Навіть попри удар по їхньому посольству, держава не назвала Росію винною в обстрілі.

Що відомо про атаку на Київ 9 січня?