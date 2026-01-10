Дрон пошкодив посольство Катару в Києві: країна відреагувала, але не згадала Росію
- Посольство Катару в Києві зазнало пошкоджень під час атаки 9 січня, але постраждалих немає.
- Катар висловив жаль через обстріл.
У Катарі, чиє посольство у Києві зазнало пошкоджень під час атаки на Київ 9 січня, відреагували на обстріл. Влада висловила співчуття, але не назвала Росію винною.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
Як у Катарі відреагували на обстріл посольства в Києві?
У Катарі підтвердили, що їхнє посольство постраждало під час останньої атаки на Київ. Міністерство закордонних справ країни висловило жаль через обстріл і завдані збитки. Крім того, посадовці зазначили, що постраждалих внаслідок атаки немає.
Володимир Зеленський раніше говорив, що Катар багато робить для посередництва в відносинах з Росією та звільненні військовополонених. Навіть попри удар по їхньому посольству, держава не назвала Росію винною в обстрілі.
Що відомо про атаку на Київ 9 січня?
Підсумовуючи атаку, Володимир Зеленський заявив, що російський безпілотник пошкодив будівлю посольства Катару. Очільник МЗС України Андрій Сибіга теж прокоментував цинічний удар, зазначивши, що це є грубим порушенням Віденської конвенції.
У Києві масована російська атака пошкодила будівлі у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах міста. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, дитячий садок, гаражні кооперативи, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Є четверо загиблих та 32 постраждалих.
Через ворожі дії в столиці були проблеми з електропостачанням. До кінця доби енергетики повернули світло майже 153 тисячам осель.