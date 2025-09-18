Президент США Трамп та прем'єр Великої Британії Стармер 18 вересня мали спільну зустріч у Великій Британії. Під час неї прозвучали нові заяви щодо Путіна.

Зокрема, свою думку про російського диктатора на тлі останніх обстрілів озвучив Стармер, передає 24 Канал.

Що сказав Стармер про Путіна?

Під час своєї промови прем'єр Великої Британії закликав Трампа посилити тиск на Путіна щодо України.

Також він згадав нещодавні атаки безпілотників на країни НАТО.

Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільші атаки від початку вторгнення, в результаті яких загинуло ще більше невинних людей. І відбулися безпрецедентні порушення повітряного простору НАТО,

– сказав Стармер.

Він зауважив, що Путін або набрався сміливості, або вчинив безрозсудно.

Що сказав про російського диктатора Трамп?