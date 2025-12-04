Для чого представник Китаю примчав у Росію на тлі переговорів із США

Глава МЗС Китаю Ван Ї приїхав до Москви одночасно зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Пекін систематично контролює Росією, побоюючись її можливого зближення з Вашингтоном.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький пояснив 24 Каналу, що Росія залишається критично важливою для китайської стратегії щодо Тайваню. Тому Китай не послабить тиску та розраховує на тривалу війну в Україні.

Чому Китай так активно контролює ситуацію в Росії?

Останнім часом китайські та російські делегації неодноразово здійснювали взаємні візити.

Китаю критично важливо не відпускати свого васала занадто далеко – його треба тримати на короткому повідку, щоб той не втік. Пекін розуміє, що за нинішніх обставин Росія може злякатися та справді переорієнтуватися на США, якщо Вашингтон запропонує їй відчутні фінансові преференції,

– зазначив Городницький.

Адже Китай обмежується виключно військовою підтримкою, не пропонуючи нічого більшого, тоді як економічна привабливість американських пропозицій може стати вирішальним фактором для Москви.

За китайською стратегією, майбутні бойові дії навколо Тайваню передбачатимуть залучення Японії як ключового учасника конфлікту. Японія, як відомо, має суперечку з Росією щодо Курильських островів. За логікою Пекіна, Росія має постійно створювати напругу для японських військ з північного напрямку, щоб не дозволити Токіо зосередитися виключно на протидії Китаю.

Крім того, не варто забувати про гіпотетичний сценарій відкриття другого фронту в Європейському Союзі, який Пекін напевно опрацьовує з метою розпорошення сил США.

"Відтак всі поточні переговорні ініціативи не мають реальних перспектив і ведуть, вибачте за відвертість, в нікуди. Тому Китай реалістичною розраховує на багаторічну війну в Україні паралельно з поверненням Тайваню під свій контроль", – пояснив Городницький.

Що ще відомо про позицію Китаю щодо мирного плану США?