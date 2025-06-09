Методи "м'якої сили": як насправді в Китаї ставляться до Путіна та Лукашенка

ФСБ у своїх внутрішніх документах називає Китай загрозою для безпеки Росії. Російські спецслужби побоюються, що Пекін готує підґрунтя для територіальних претензій до країни-агресорки. Однак навряд чи найближчим часом між країнами може виникнути конфлікт через землі.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що ця інформація про звіт ФСБ, який оприлюднило видання NYT, могло бути цілеспрямованим "витоком даних" від самої ж Росії.

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Чого не хоче допустити Китай та як діє

Наразі США в особі президента Трампа намагаються відірвати Росію від Китаю. Тому російська сторона могла сама просувати в медіа цю інформацію, аби показати, буцімто в неї є проблеми у відносинах з китайцями. Однак політолог підкреслив, що все ж таки суперечності між Китаєм та Росією існують, хоча й не завжди помітні.

"Китайцям багато що не подобається з того, що робить Росія, вони не хочуть ескалації війни, щоб бойові дії розширились на територію ЄС. Це буде проблемою для Пекіна, який і так має зараз її щодо торгівлі з США. Інший важливий ринок для Китаю – це європейський", – пояснив Фесенко.

В Росії, на думку політолога, бояться Китаю і сприймають цю країну в перспективі як потенційного противника. Нині залежність країни-агресорки від Пекіна величезна.

Китаю зараз не потрібно воювати з Росією, захоплювати її територію, бо він може методом "м'якої сили" поступово взяти контроль над її ресурсами, стратегічними галузями. Це вже відбувається,

– наголосив Фесенко.

Китай працює з різними російськими посадовцями по-різному, може на них впливати, зокрема на Патрушева, Мішустіна, Медвєдєва. Як підкреслив політолог, Пекін взаємодіє і з Лукашенком, самопроголошеним президентом Білорусі.

"Сі Цзіньпіну Лукашенко не дуже подобається. Помітно, що його не запрошують на деякі заходи, специфічно ставляться. І ось він приїхав, добивався зустрічі з Сі, врешті це сталося, але виникли жарти, що він приїжджав за картоплею. Уявіть, що в Білорусі, країні картоплі, її немає", – озвучив Фесенко.

Політолог підсумував, що Китай буде більше робити ставку на посилення свого впливу на Росію саме через метод "м'якої сили". Країна-агресорка надалі втрачатиме свою суб'єктність, що китайцям як раз і потрібно.

Пекіну зараз геть не до вподоби активізація відносин між Трампом і Путіним, бо він розуміє, що таким чином Москва хоче вийти певною мірою з-під китайського впливу. Тому Сі Цзіньпін буде робити кроки, аби умовного альянсу між американським лідером та російським диктатором не допустити.

Трикутник Пекін – Вашингтон – Москва, на думку політолога, дуже суперечливий. За переконанням Фесенка, він ще не раз здивує і з'являться приводи для того, аби проявились розбіжності між цими країнами.