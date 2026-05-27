Понад 5000 прольотів винищувачів: політик з Тайваню відповіла, як Китай готує блокаду її країни

Китай продовжує тиснути на Тайвань. Там всіляко показують, що можуть швидко організувати блокаду острова.

Колишня речниця Офісу президента Тайваню Колас Йотака розповіла 24 Каналу, що Китай посилює тиск на Тайвань. До прикладу, у 2025 році вони більш ніж 5000 разів пролітали винищувачами повз серединну лінію, яка роками була неофіційною лінією розмежування між КНР та Тайванем.

Читайте також "Жахливіший за Путіна": ексречниця президента Тайваню про Сі Цзіньпіна та що об'єднує з українцями

Яка небезпека виникне для Тайваню в разі блокади?

За словами Йотака, якщо КНР піде на блокаду, то в Тайвані будуть серйозні проблеми. Острів сильно залежить від імпорту. До прикладу, 90% енергоресурсів там отримують з інших країн.

Якщо глянути на 2026 рік, то кількість прольотів китайських винищувачів зменшилася. Думаю, Сі не хоче тиснути на Сполучені Штати. Там проводили зустріч з Трампом. Вони не хочуть надто злити США, тому намагаються трохи знизити напругу,

– зауважила політикиня.

Китай регулярно, без жодного попередження, проводить військові навчання з відпрацювання блокади довкола острова. Винищувачі продовжують пролітати до серединної лінії, а дрони літають поблизу острова. Цілком ймовірно, що КНР зараз вивчає можливості тайванської армії.

Зверніть увагу! У Тайвані заявили, що упродовж останнього часу Китай значно посилив військову присутність навколо острова. В регіоні розгорнули понад 100 китайських кораблів.

В чому найбільша проблема Тайваню в міжнародній політиці?

За словами політикині, найбільша проблема Тайваню в тому, що багато інших країн вірять в позицію Китаю. Там стверджують, що Тайвань – частина КНР. На острові ж наголошують, що вони є окремою державою з власною армією та суверенітетом.

Тайвань – окрема країна. Йдеться про 23 мільйони людей, які мають право на самовизначення. Ми обираємо власного президента; у нас є армія, державний прапор та гімн. Також ми маємо територію, яка перебуває під нашим контролем. Але компартія Китаю все це заперечує. Найбільше лякає те, що інші люди можуть повірити Китаю. І лише через, що в них більший ринок,

– зазначила політикиня.

Додамо, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Колас Йотака розповіла, чим схожа та чим відрізняється ситуація в Україні та ситуація в Тайвані. Обидві країни вже тривалий час живуть під загрозою.