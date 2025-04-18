Пекін відповів на звинувачення Зеленського щодо поставок зброї Росії

17 квітня на брифінгу президент Зеленський повідомив, що за даними української розвідки, Китай постачає Росії порох та артилерію. У Пекіні прокоментували звинувачення Києва.

Так, 18 квітня МЗС Китаю назвало звинувачення з боку Зеленського "безпідставними", передає 24 Канал із посиланням на Global Times.

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Що кажуть у Пекіні

Так, речник китайського дипломатичного відомства Лінь Цзянь запевнив, що Пекін, мовляв, ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні у війні Росії проти України.

До слова, нещодавно українські захисники вперше взяли у полон двох громадян Китаю, які воювали на боці окупантів. Це сталося під час боїв на Донеччині. Незабаром полонені китайці дали велику пресконференцію, під час якої розповіли, як опинилися у лавах російської армії.

Тим часом Київ володіє інформацією про участь кількох сотень громадян Китаю у війні на боці Росії проти України.