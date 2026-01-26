Китай передав велику партію 130-мм гармат Type 59 невідомому замовнику, – ЗМІ

Китай відвантажив на експорт партію 130-міліметрових артилерійських гармат Type 59 для іноземного замовника. Це підтверджують оприлюднені фото та відео, на яких зафіксували завантаження на судно.

Про це пише Defence blog. Хоча точної інформації стосовно замовника немає, проте низка регіональних джерел стверджує, що вантаж прямує до Близького Сходу, це підтверджує й відповідний камуфляж.

Що і куди міг відправити Китай?

Згідно з оприлюдненою інформацією, експортні угоди на постачання китайського озброєння зазвичай не розкривають публічно. Як зазначається у матеріалі, офіційно Пекін рідко повідомляє деталі подібних контрактів з кимось.

Зауважують, що здебільшого інформація про країну-отримувача з’являється лише після фіксації транспортування техніки або її появи в зоні бойових дій. Джерела припускають, що замовником артилерійських систем могли бути ОАЕ.

Відповідне озброєння могли надіслати для подальшого використання цієї техніки союзними силами в регіоні. Водночас деякі співрозмовники вказують на можливу передачу цих гармат Силам швидкого реагування (RSF) у Судані.

Зазначимо, що Type 59 це китайська буксирована артилерійська гармата калібру 130 мм, створена на основі радянської гармати М-46. Вона була прийнята на озброєння Народно-визвольної армії Китаю наприкінці 1950-х років.

Розроблена під час Холодної війни, гармата стріляє 130-мм снарядами на відстань понад 27 кілометрів стандартними боєприпасами та ще далі – реактивними снарядами. Попри свій вік, система продовжує використовуватися в Азії, Африці та на Близькому Сході завдяки своїй простоті, надійності та здатності забезпечувати потужну вогневу підтримку,

– ідеться у статті.

У публікації додають, що Китай десятиліттями виробляє й експортує різні версії Type 59, пропонуючи систему як недорогу далекобійну артилерію для партнерів без сучасного управління вогнем і цифрової інтеграції.

