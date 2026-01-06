Макрон сказав, якою буде чисельність ЗСУ після припинення вогню

6 січня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн з "Коаліції охочих". Еммануель Макрон розкрив, якою буде українська армія після підписання мирної угоди про завершення війни.

За підсумками зустрічі у Парижі Україна та її союзники підписали декларацію, у якій передбачені "сильні гарантії безпеки", передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Якими будуть ЗСУ після війни?

За словами президента Франції Еммануеля Макрон, гарантії безпеки включають:

створення механізму для контролю за припиненням вогню під керівництвом США за участю кількох країн;

українська армія чисельністю 800 000 осіб – добре підготовлена, забезпечена всім необхідним і здатна відбивати будь-яку нову агресію;

продовження роботи над створенням "багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на землі для забезпечення безпеки після припинення вогню";

юридичне зобов'язання союзників України підтримувати її "у разі нового нападу з боку Росії".

Своєю чергою британський прем'єр Кір Стармер розповів, що Британія та Франція домовилися створити військові центри по всій Україні після домовленості про перемир'я.

Володимир Зеленський наголосив: документи щодо гарантій безпеки для України готові. Їх підпишуть найближчим часом.

Що відомо про зустріч "Коаліції охочих" у Парижі?