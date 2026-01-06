Макрон сказав, якою буде чисельність ЗСУ після припинення вогню
- Еммануель Макрон заявив, що сильна українська армія є частиною майбутній гарантій безпеки.
- Президент Франції розкрив її чисельність.
6 січня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн з "Коаліції охочих". Еммануель Макрон розкрив, якою буде українська армія після підписання мирної угоди про завершення війни.
За підсумками зустрічі у Парижі Україна та її союзники підписали декларацію, у якій передбачені "сильні гарантії безпеки", передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Якими будуть ЗСУ після війни?
За словами президента Франції Еммануеля Макрон, гарантії безпеки включають:
- створення механізму для контролю за припиненням вогню під керівництвом США за участю кількох країн;
- українська армія чисельністю 800 000 осіб – добре підготовлена, забезпечена всім необхідним і здатна відбивати будь-яку нову агресію;
- продовження роботи над створенням "багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на землі для забезпечення безпеки після припинення вогню";
- юридичне зобов'язання союзників України підтримувати її "у разі нового нападу з боку Росії".
Своєю чергою британський прем'єр Кір Стармер розповів, що Британія та Франція домовилися створити військові центри по всій Україні після домовленості про перемир'я.
Володимир Зеленський наголосив: документи щодо гарантій безпеки для України готові. Їх підпишуть найближчим часом.
Що відомо про зустріч "Коаліції охочих" у Парижі?
- 6 січня у Парижі відбулося засіданяня "Коаліції охочих". До зустрічі приєдналися представники 35 держав та організацій, 27 із них – на рівні лідерів.
- Сполучені Штати представляли спецпосланець Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер.
- Головна тема переговорів – створення багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню та пакет гарантій безпеки.
- Новий керівник Офісу президента Кирило Буданов взяв участь у переговорах коаліції охочих.