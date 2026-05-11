Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: МЗС Китаю повідомило дату

Останніми тижнями в США лунало багато заяв про зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Згодом МЗС Китаю повідомило точну дату візиту американського президента.

Про це повідомили в МЗС КНР.

Дивіться також Двох колишніх міністрів оборони Китаю засудили до смертної кари

Що відомо про зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна?

У Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки повідомили про зустріч президента США Дональда Трампа та президента Китаю Сі Цзіньпіна.

За інформацією МЗС, лідери держав мають зустрітися у травні 2026 року. Про це у короткому повідомлені написав речник міністерства.

На запрошення голови Сі Цзіньпіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп здійснить державний візит до Китаю з 13 по 15 травня,

– зазначили в МЗС.

До уваги! Політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив 24 Каналу, що дії Трампа свідчать про втрату контролю та непослідовність. Лідер США планує переговори із Сі Цзіньпіном, але без переваг, оскільки не зміг досягти очікуваних перемог на міжнародній арені. На думку експерта, загравання з диктаторами – обійми з Путіним, привітання Лукашенка – це не дипломатична сила, а демонстрація слабкості.

Останні новини про відносини між Китаєм та США

Китай збільшує імпорт американського етану до рекордних 800 тисяч тонн через війну в Ірані, що порушила постачання нафти та газу. Постачання етану може стати важливим козирем для Дональда Трампа під час запланованого візиту до Китаю в травні.

Пекін закликав Вашингтон скасувати "односторонні тарифні заходи" після рішення Верховного суду США, що скасував частину тарифів Трампа. Згодом глава держави оголосив про нові мита до 15% на імпорт.

Політолог Петро Олещук озвучив 24 Каналу думку, що Дональд Трамп планує використовувати Росію як ключовий аргумент на зустрічі з Сі Цзіньпіном, працюючи над відновленням відносин з Москвою. Мета Трампа – позбавити Китай доступу до енергетичних ресурсів з Венесуели, Ірану та Росії, щоб змусити домовлятися на умовах США.