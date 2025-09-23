Укр Рус
Геополітика Америка Трамп оцінив, чи скоро завершиться війна в Україні
23 вересня, 21:15
Трамп оцінив, чи скоро завершиться війна в Україні

Маргарита Волошина

Президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським заявив, що війна в Україні завершиться ще нескоро.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів щодо війни в Україні ввечері у вівторок, 23 вересня, у Нью-Йорку, передає 24 Канал.

Як Трамп оцінює ситуацію?

Президент США зустрівся з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку у рамках Генасамблеї ООН. Під час цього американський лідер скептично оцінив можливість закінчення війни в Україні найближчим часом.

Він наголосив, що наразі найбільшим прогресом залишається те, що економіка Росії перебуває у жахливому стані. Водночас, на думку Трампа, Україні дуже добре вдається протистояти величезній армії Росії.

Ця війна мала закінчитися за 3-4 дні, люди казали, все буде швидко, і, треба віддати належне українцям і всім причетним, вона досі триває, і для Росії це недобре. Росія постає не в дуже привабливому світлі після трьох з половиною років дуже важких боїв. І схоже, що вона не закінчиться ще довго, 
– заявив Дональд Трамп.

Які ще заяви Трампа пролунали?

  • Журналісти запитали у президента США, чи готовий він надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО. Дональд Трамп відповів: "…поки що рано відповідати, але ми будемо обговорювати це".

  • Також американський лідер, відповідаючи на питання, чи мають країни – члени НАТО збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу, сказав, що, на його думку, це варто робити.

  • Зазначимо, що під час виступу на Генасамблеї ООН, за декілька годин до пресконференції, він визнав, що вважав, ніби зможе швидко закінчити війну через хороші взаємини з Путіним, але цього не сталося.