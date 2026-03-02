Знищено всі 11 кораблів: американці розтрощили флот Ірану в Оманській затоці
- Військова операція США призвела до знищення іранських кораблів.
- США заявили, що свобода судноплавства в міжнародних водах буде захищатися від будь-яких загроз.
Військова операція США "Епічна лють" проти Ірану триває, зокрема й на воді. Так, американці змогли повністю знищити флот країни.
Про це йдеться в офіційні заяві Центрального командування ЗС США.
Що відомо про знищення іранського флоту?
Американські військові поінформували, що два дні тому, до початку військової операції США, Іран ще мав в озброєєні 11 кораблів в Оманській затоці. Станом на 2 березня, за повідомленнями солдатів США, усі судна – знищені.
Іранський режим десятиліттями переслідував та атакував міжнародне судноплавство в Оманській затоці. Ті часи минули,
– йдеться у заяві.
Американці також зазначили, що свобода судноплавства в міжнародних водах уже понад 80 років забезпечує економічне зростання Сполучених Штатів та всього світу. Сили США й надалі гарантуватимуть цю свободу й захищатимуть її від будь-яких загроз.
США знищили флот Ірану: дивіться відео
До речі, серед офіційно визначених цілей протистояння, опублікованих Білим домом 2 березня, було й остаточне розгромлення Військово-морських сил Ірану.
Як відповідає Іран?
Після початку військової операції США та Ізраїля проти Ірану останній вдарив по військових базах у країнах-союзниках, атакував Іран і власне Ізраїль. Вибухи пролунали в кількох країнах Перської затоки та сусідніх державах, зокрема в Бахрейні, Кувейті, Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії. Під загрозою іранських безпілотників опинилася також британська військова база на Кіпрі.
Один з іранських дронів, як повідомили у WP, влучив у готель у Бахрейні, де розміщувалися представники Міністерства оборони США.
Оокрім того Тегеран оголосив про застосування нової надважкої ракети. За попередніми даними, це може бути гіперзвукова ракета Fattah-2 з плануючим бойовим блоком, хоча точна назва поки не підтверджена.
Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Росія наразі не в змозі надати Ірану реальну допомогу, адже у Кремля бракує як ресурсів, так і достатнього впливу в регіоні.