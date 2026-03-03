Занадто пізно, – Трамп про можливість переговорів з Іраном
- Дональд Трамп різко змінив думку про ймовірність переговорів з Іраном.
- Він зазначив, що майже весь оборонний потенціал країни знищений.
Військова операція США та Ізраїля проти Ірану продовжується, попри повідомлення про нібито готовність нової влади країни вести перемовини. Дональд Трамп рішуче відкинув таку можливість.
Про це очільник Білого дому написав на своїй сторінці в соцмережі.
Як Трамп висловився про можливість переговорів з Іраном?
Американський президент наголосив, що майже все озброєння Ірану – знищене. Йдеться про системи ППО, авіацію а також флот. Зазначимо, що напередодні, 2 березня, американські військові заявили про розгром усіх 11 іранських кораблів в Оманській затоці.
Нагадав Дональд Трамп і про ліквідацію військово-політичного керівництва Ірану, зокрема йдеться про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї та його близького оточення.
Тепер же, за словами американського президента, переговори з Іраном вести немає сенсу.
Вони (нинішнє керівництво країни, – 24 Канал) просять діалогу, я сказав: занадто пізно,
– висловився очільник Білого дому.
Як Іран намагався відновити переговорний процес із США?
У неділю, 1 березня, Трамп розповів журналістам The Atlantic, що представники нового іранського уряду ініціювали відновлення діалогу, тоді президент США погодився на пропозицію, попри те, що іранці "так довго тягнули з цим кроком".
Йдеться передусім про аспект ядерного озброєння, яке, як повідомляє американська сторона, становило величезну загрозу для всього світу. США й Іран вели непрямі ядерні перемовини за посередництва третіх країн. У лютому 2026-го в Женеві відбувся черговий раунд, тоді Іран наполягав на збереженні певного рівня збагачення урану, США ж вимагали жорстких обмежень під міжнародним наглядом.
Сторони називали перемовини "найінтенсивнішими наразі", тоді країни обмінялися пропозиціями, але компромісу так і не знайшли.
Зі свого боку виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в етері 24 Каналу припустив, що найімовірніше, кожна зі сторін проголосить свою перемогу, але через кілька років конфлікт знову загостриться.