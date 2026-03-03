Занадто пізно, – Трамп про можливість переговорів з Іраном

Військова операція США та Ізраїля проти Ірану продовжується, попри повідомлення про нібито готовність нової влади країни вести перемовини. Дональд Трамп рішуче відкинув таку можливість.

Про це очільник Білого дому написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як Трамп висловився про можливість переговорів з Іраном?

Американський президент наголосив, що майже все озброєння Ірану – знищене. Йдеться про системи ППО, авіацію а також флот. Зазначимо, що напередодні, 2 березня, американські військові заявили про розгром усіх 11 іранських кораблів в Оманській затоці.

Нагадав Дональд Трамп і про ліквідацію військово-політичного керівництва Ірану, зокрема йдеться про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї та його близького оточення.

Тепер же, за словами американського президента, переговори з Іраном вести немає сенсу.

Вони (нинішнє керівництво країни, – 24 Канал) просять діалогу, я сказав: занадто пізно,

– висловився очільник Білого дому.



Трамп оцінив імовірність переговорів з Іраном / Скриншот

Як Іран намагався відновити переговорний процес із США?