Тиша тривало недовго: Пакистан знову відновив бої проти Афганістану

Пакистан відновив військові операції на території Афганістану після завершення тимчасового перемир'я. Його оголосили на період мусульманського свята Ід.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі, повідомляє Bloomberg.

Чому відновилися бойові дії в Афганістані?

За словами речника МЗС Пакистану, операція триватиме до досягнення поставлених цілей. Ісламабад наполягає, що афганська влада має припинити діяльність бойовиків, які, за твердженням Пакистану, діють із території країни. У Кабулі ці звинувачення відкидають.

Зверніть увагу! Перемир'я діяло з 19 до 24 березня після звернень Саудівської Аравії, Катару та Туреччини. Його запровадили на тлі ескалації, зокрема після авіаударів Пакистану, які, за даними афганської сторони, вразили медичний об'єкт у Кабулі.

Після завершення режиму тиші бойові дії відновилися вздовж кордону. За інформацією афганських талібів, унаслідок нових сутичок є загиблі та поранені.

Конфлікт між країнами загострився ще у лютому, коли Пакистан оголосив про "відкриту війну" та почав завдавати ударів углиб афганської території. За даними пакистанської сторони, було атаковано понад 80 об'єктів і знищено 700 бойовиків і представників сил Талібану.

Що відомо про конфлікт між Пакистаном та Афганістаном?