Їхати вже сьогодні: Держдеп США закликав частину дипломатів евакуюватися з Ізраїлю
- Держдеп США дозволив виїзд дипломатам та їхнім родинам з Ізраїлю через ризики безпеки.
- Американським туристам рекомендують переглянути плани подорожей через можливі терористичні загрози та громадянські заворушення.
Державний департамент США 27 лютого дозволив виїзд з американського представництва в Ізраїлі особам, не зайнятих в екстрених ситуаціях, і членів їхніх сімей. Причиною стали ризики пов'язані з безпекою в країні.
Про це йдеться у дописі посольства США в Єрусалимі у соцмережі Х.
Чому Держдеп США дозволив евакуацію з Ізраїлю частині дипломатів?
У посольстві США зазначили, що виїзд дозволили ненадзвичайним дипломатам, урядовим співробітникам та їхнім рідним.
Американське представництво попередило, що через ситуацію з безпекою можуть без попередження додатково обмежити або повністю заборонити поїздки американських держслужбовців і членів їхніх родин до окремих районів Ізраїлю, Старого міста Єрусалима та Західного берега.
Американським туристам також радять переглянути свої плани подорожей у ці регіони через ризики тероризму та можливі громадянські заворушення.
Поки з Ізраїлю виконуються комерційні авіарейси, громадянам США рекомендують "розглянути можливість виїзду з країни". У диппредставництві уточнили, що ізраїльська влада вже обмежує пересування поблизу прикордонних районів у зв'язку з операціями Армії оборони Ізраїлю.
The New York Times повідомило, що причиною таких запобіжних заходів може бути загроза можливого американського удару по Ірану. У разі атаки з боку США Ізраїль, імовірно, стане мішенню для ударів у відповідь з боку Ірану або його союзників.
Видання також ознайомилося з електронним листом посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, у якому він закликав співробітників консульства якнайшвидше знайти будь-який доступний рейс з аеропорту Бен-Гуріон до будь-якого пункту призначення, куди вдасться придбати квиток.
Рішення посольства, ймовірно, призведе до високого попиту на авіаквитки 27 лютого. Зосередьтеся на тому, щоб знайти місце в будь-якій точці, звідки ви зможете дістатися до Вашингтона, але головне завдання – якнайшвидше залишити країну,
– йдеться у листі дипломата.
Тим часом нідерландська авіакомпанія KLM уже призупинила польоти до Ізраїлю, пояснивши це "комерційними та операційними міркуваннями".
Чи можуть США вдарити по Ірану найближчим часом?
Видання Axios писало, що Дональд Трамп заслухав варіанти дій щодо Ірану від американських генералів після третього раунду переговорів, які вважали останнім шансом для дипломатії. Водночас у Тегерані писали про черговий раунд переговорів, який має відбутися наступного тижня.
Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу припустив, що Дональд Трамп, окрилений успіхами у Венесуелі, ймовірно, готовий перейти на нову фазу протистояння проти Ірану. Але чи будуть відкриті бойові дії, залежатиме від рішень, які ухвалюватиме іранська держава у відповідь на обставини.
До речі, 22 лютого в передмісті Тегерана чули численні вибухи. Що саме тоді трапилося – достеменно невідомо.