Їхати вже сьогодні: Держдеп США закликав частину дипломатів евакуюватися з Ізраїлю

Державний департамент США 27 лютого дозволив виїзд з американського представництва в Ізраїлі особам, не зайнятих в екстрених ситуаціях, і членів їхніх сімей. Причиною стали ризики пов'язані з безпекою в країні.

Про це йдеться у дописі посольства США в Єрусалимі у соцмережі Х.

Цікаво США перекидають військові кораблі на Близький Схід: експерт сказав, чи можлива війна з Іраном

Чому Держдеп США дозволив евакуацію з Ізраїлю частині дипломатів?

У посольстві США зазначили, що виїзд дозволили ненадзвичайним дипломатам, урядовим співробітникам та їхнім рідним.

Американське представництво попередило, що через ситуацію з безпекою можуть без попередження додатково обмежити або повністю заборонити поїздки американських держслужбовців і членів їхніх родин до окремих районів Ізраїлю, Старого міста Єрусалима та Західного берега.

Американським туристам також радять переглянути свої плани подорожей у ці регіони через ризики тероризму та можливі громадянські заворушення.

Поки з Ізраїлю виконуються комерційні авіарейси, громадянам США рекомендують "розглянути можливість виїзду з країни". У диппредставництві уточнили, що ізраїльська влада вже обмежує пересування поблизу прикордонних районів у зв'язку з операціями Армії оборони Ізраїлю.

The New York Times повідомило, що причиною таких запобіжних заходів може бути загроза можливого американського удару по Ірану. У разі атаки з боку США Ізраїль, імовірно, стане мішенню для ударів у відповідь з боку Ірану або його союзників.

Видання також ознайомилося з електронним листом посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, у якому він закликав співробітників консульства якнайшвидше знайти будь-який доступний рейс з аеропорту Бен-Гуріон до будь-якого пункту призначення, куди вдасться придбати квиток.

Рішення посольства, ймовірно, призведе до високого попиту на авіаквитки 27 лютого. Зосередьтеся на тому, щоб знайти місце в будь-якій точці, звідки ви зможете дістатися до Вашингтона, але головне завдання – якнайшвидше залишити країну,

– йдеться у листі дипломата.

Тим часом нідерландська авіакомпанія KLM уже призупинила польоти до Ізраїлю, пояснивши це "комерційними та операційними міркуваннями".

Чи можуть США вдарити по Ірану найближчим часом?