Журналісти знайшли "зниклого" після виборів в Угорщині Петера Сіярто

Після виборів в Угорщині ЗМІ заговорили про несподіване зникнення глави МЗС Петера Сіярто з публічного простору. Міністра не було поряд з Віктором Орбаном, коли той був змушений визнати гучну поразку. Також Сіятро припинив робити дописи у соцмережах.

Журналістам Telex вдалося "спіймати" міністра вранці 16 квітня у місті Дунакесі. Той якраз займався спортом – робив пробіжку.

Дивіться також Позиція щодо Росії неоднозначна: чого чекати від Мадяра Україні

Куди подівався Петер Сіярто після поразки Орбана?

На запитання про "зникнення" Сіятро відповів, що він нікуди не зник, це, мовляв, лише так здається.

Петер Сіярто на пробіжці у Дунакесі / Фото Telex

Довідка: Дунакесі – це місто біля Дунаю в агломерації Будапешта.

Видання зазначає, що Сіярто разом з Віктором Орбаном і Яношем Лазаром був однією з трьох ключових фігур виборчої кампанії "Фідес". Попри це, у 12 квітня ввечері він не з'явився на заході з очікування результатів і не стояв за спиною Орбана на сцені.

Після виборів він також нічого не публікував у соцмережах, лише змінив обкладинку профілю на зображення угорського прапора.

Згодом у понеділок, 13 квітня, його сфотографували біля будівлі Міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі, що підтвердило його перебування в Угорщині.

Також у понеділок під час першої міжнародної пресконференції лідера опозиції Петера Мадяра його співробітник повідомив, що Сіярто зранку разом із колегами знищував документи, пов'язані із санкційними матеріалами, у міністерстві.

Зверніть увагу! Майбутня міністерка МЗС Аніта Орбан заявила, що знищення документів та видалення даних з електронних систем є неприпустимим. Вона закликала Сіярто та його колег негайно це припинити.

Водночас у розпорядженні Telex з'явилося відео, на якому нібито видно знищення документів у кімнатах 523 і 524 Міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі.

За даними видання, там були присутні Петер Сіярто, політична директорка міністерства Генрієтта Балайті та державна секретарка з питань адміністрації Естер Джармати.

МЗС у відповідь на запит Telex назвав це нонсенсом і обурливою вигадкою, заявивши, що такого відео не існує, оскільки Сіярто та Джармати ніколи не перебували в тих кабінетах.

Що відомо про зв'язки Сіярто з росіянами?