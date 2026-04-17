Журналісти знайшли "зниклого" після виборів в Угорщині Петера Сіярто
- Петера Сіярто, який зник після поразки виборів в Угорщині, помітили у Дунакесі під час пробіжки.
- ЗМІ звинувачують Сіярто в знищенні документів, пов'язаної з санкційними матеріалами.
Після виборів в Угорщині ЗМІ заговорили про несподіване зникнення глави МЗС Петера Сіярто з публічного простору. Міністра не було поряд з Віктором Орбаном, коли той був змушений визнати гучну поразку. Також Сіятро припинив робити дописи у соцмережах.
Журналістам Telex вдалося "спіймати" міністра вранці 16 квітня у місті Дунакесі. Той якраз займався спортом – робив пробіжку.
Куди подівався Петер Сіярто після поразки Орбана?
На запитання про "зникнення" Сіятро відповів, що він нікуди не зник, це, мовляв, лише так здається.
Петер Сіярто на пробіжці у Дунакесі / Фото Telex
Довідка: Дунакесі – це місто біля Дунаю в агломерації Будапешта.
Видання зазначає, що Сіярто разом з Віктором Орбаном і Яношем Лазаром був однією з трьох ключових фігур виборчої кампанії "Фідес". Попри це, у 12 квітня ввечері він не з'явився на заході з очікування результатів і не стояв за спиною Орбана на сцені.
Після виборів він також нічого не публікував у соцмережах, лише змінив обкладинку профілю на зображення угорського прапора.
Згодом у понеділок, 13 квітня, його сфотографували біля будівлі Міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі, що підтвердило його перебування в Угорщині.
Також у понеділок під час першої міжнародної пресконференції лідера опозиції Петера Мадяра його співробітник повідомив, що Сіярто зранку разом із колегами знищував документи, пов'язані із санкційними матеріалами, у міністерстві.
Зверніть увагу! Майбутня міністерка МЗС Аніта Орбан заявила, що знищення документів та видалення даних з електронних систем є неприпустимим. Вона закликала Сіярто та його колег негайно це припинити.
Водночас у розпорядженні Telex з'явилося відео, на якому нібито видно знищення документів у кімнатах 523 і 524 Міністерства закордонних справ і зовнішньої торгівлі.
За даними видання, там були присутні Петер Сіярто, політична директорка міністерства Генрієтта Балайті та державна секретарка з питань адміністрації Естер Джармати.
МЗС у відповідь на запит Telex назвав це нонсенсом і обурливою вигадкою, заявивши, що такого відео не існує, оскільки Сіярто та Джармати ніколи не перебували в тих кабінетах.
Що відомо про зв'язки Сіярто з росіянами?
Незадовго до парламентських виборів з'явилося кілька публікацій, які розкривають зв'язок Віктора Орбана та його прихильників з Кремлем. Зокрема, за даними ЗМІ, Петер Сіярто просто у перервах між зустрічами ЄС телефонував Лаврову і надавав "живі доповіді" про те, що говорили союзники – главі МЗС Росії.
Також ЗМІ оприлюднили записи телефонних розмов між Сергієм Лавровим і Петером Сіярто. Вони можуть свідчити про можливий витік закритої інформації з ЄС до Москви. Згідно зі стенограмами, Лавров звернувся до Сіярто з проханням допомогти виключити зі санкційного списку ЄС сестру російського олігарха Алішера Усманова. Сіярто відповів, що Угорщина разом зі Словаччиною подасть відповідну пропозицію до ЄС і спробує домогтися її виключення з санкційного списку.
Також у розмові Сіярто згадав про візит до штаб-квартири "Газпрому" та заявив Лаврову: "Я завжди до ваших послуг".
Через кілька місяців після цих подій сестру Усманова справді виключили зі списку санкцій ЄС. Журналісти та європейські джерела зазначають, що Угорщина і Словаччина неодноразово намагалися домогтися зняття санкцій з окремих російських осіб, інколи без юридичних підстав, а з політичних мотивів.
У нових оприлюднених записах глава МЗС Угорщини Петер Сіярто обговорював із Сергієм Лавровим питання вступу України до ЄС, санкції проти Росії та міжнародні зустрічі на найвищому рівні. Зокрема, 2 липня 2024 року, у день візиту Віктора Орбана до Києва, Сіярто зателефонував Лаврову, щоб повідомити про подію. Той цікавився домовленостями щодо початку переговорів про вступ України до ЄС і попросив надіслати відповідний документ, який угорський міністр пообіцяв передати через посольство.
Також у розмові 17 червня Сіярто заявив про готовність підтримувати Росію у питанні так званих прав російської меншини в Україні, яке Москва використовує як один із політичних аргументів.
Крім того, він обговорював із Лавровим позицію Угорщини щодо переговорів з ЄС і санкційної політики, а російський міністр наголошував, що вимоги Кремля можуть впливати на процес вступу України до Євросоюзу.
Окремо Сіярто цікавився підсумками зустрічі США та Росії на Алясці, зокрема тим, як вона пройшла і чи були зміни у відносинах між сторонами. Лавров запевнив його, що ситуація була спокійною, і з іронією прокоментував тему американської кухні.
Журналісти також звернули увагу на дружній тон розмов: сторони зверталися один до одного як "друзі" і завершували дзвінки взаємними запевненнями в готовності допомагати.