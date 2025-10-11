Повинні покинути країну до 13 жовтня: Латвія виганяє понад 800 росіян
- Влада Латвії наказала 841 громадянину Росії покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог міграційного законодавства.
- Росіяни, які не подали документи на статус резидента ЄС та не пройшли перевірки, більше не зможуть отримувати соціальні послуги в Латвії.
Влада Латвії повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня. Такі заходи вжили через невиконання вимог законодавства про міграцію.
Про це Politico повідомили в Управлінні з питань громадянства та міграції Латвії (OCMA), передає 24 Канал.
Що відомо про виселення росіян з Латвії?
У Politico зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Латвія внесла поправки до Закону про імміграцію та посилила умови перебування на своїй території для російських громадян.
У зв'язку з цим росіяни повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки й анкетування до 30 червня 2025 року, щоб легально залишитися в країні.
Більшість із близько 30 тисяч росіян виконали вимоги, близько 2600 добровільно покинули Латвію, а 841 російський громадянин не встиг вчасно подати необхідні документи.
Їм повідомили про необхідність покинути Латвію до 13 жовтня. Після цієї дати перебування таких людей у країні стає незаконним. Окрім цього, вони більше не зможуть користуватись соціальними послугами – наприклад, отримувати субсидії та пенсії.
Як у Латвії ставляться до громадян Росії: коротко про головне
Раніше Сейм Латвії ухвалив закон, що забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати, отримувати в дар або обмінювати нерухомість. Такі дії покликані обмежити вплив гібридних загроз через непряме придбання нерухомості.
Окрім цього, Латвія закривала повітряний простір над кордоном з Росією та Білоруссю на 11 – 18 вересня. Цей крок був превентивним заходом після порушення повітряного простору НАТО російськими дронами.
Також зауважимо, що з моменту припинення дії спрощеного візового режиму, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Данія, Бельгія, Фінляндія та Нідерланди припинили приймати російські документи для оформлення туристичних віз.