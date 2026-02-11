США не виконують обіцянку Росії: політолог припустив, про що Трамп і Путін домовились на Алясці
- США не виконують домовленості, нібито досягнуті між Трампом і Путіним в Анкориджі, що викликало образу Росії.
- Політолог Вадим Денисенко припустив, чого саме могли стосуватись домовленості між США та Росією.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров вже відкрито висловлює свої образи щодо США, які не виконують домовленості, що були нібито досягнуті під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі. Однак про що саме вони говорили, наразі немає офіційної інформації.
Політолог Вадим Денисенко висловив у розмові з 24 Каналом свою версію імовірних домовленостей між Вашингтоном та Росією. Вони могли безпосередньо стосуватися України.
Чому Росія образилась на Трампа?
Денисенко наголосив, що одразу після переговорів в Анкориджі стало зрозуміло, що Трамп, імовірно, погодився на обмін територіями у контексті розв'язання війни в Україні. У ЗМІ з'явилися відповідні "зливи" інформації.
Однак проти цього виступила вся американська преса, включно із протрампівською. У той момент Трамп просто не зміг розвернутися на 180 градусів,
– підкреслив політолог.
Після цього Трамп був змушений відіграти, за його словами, назад. І це певною мірою дратує Росію, адже у Кремлі вважали, що вони фактично досягли свого.
"Станом на зараз росіяни не мають можливості добитися цього. Ба більше, в Росії є усвідомлення того, що в середньостроковій перспективі ніякого захоплення Донбасу їм не світить. Саме тому й була ухвалена стратегія щодо блекауту в Україні. А також щодо того, щоб робити все можливе задля прискорення переговорного процесу", – пояснив Вадим Денисенко.
До слова. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для Москви була важливою позиція США щодо України, попри те, що "сказали б у Києві або "печерні русофоби" в ЄС". Росія, за його словами, узгодила пропозицію США щодо України в Анкориджі, а тому "проблема має бути вирішена". Лавров також дорікнув Вашингтону, що він не тільки не оскаржує закони Байдена, але й запроваджує нові санкції проти Росії.
Проте навіть проголошуючи різкі заяви у бік США, росіяни, на думку політолога, все одно намагаються не поваритися із Трампом.
Вони удають, що ображені, підіймають ставки, у них є багато ліній наступу. Була заява Лаврова та інших російських посадовців про те, що ціллю Росії є те, щоб було визнано Донбас російським. Росіяни з різних боків торпедують ситуацію,
– наголосив він.
Паралельно в Росії розповідають про те, що вони ось-ось захоплять весь Донбас і тому потрібно йти їм на поступки. При цьому, за словами політолога, вони розуміють, що це їм не вдасться зробити у воєнному плані. Тому ключова ціль Москви на сьогодні – прискорити переговори через блекаут.
Які ще різкі заяви зробив Лавров?
За словами міністра закордонних справ Росії США створюють штучні перешкоди для контактів з Кремлем. За словами Лаврова, Росія і США після Анкориджа мали б "перейти до широкої співпраці", але в реальності цього не відбувається. Ба більше, Вашингтон нібито сам не готовий виконувати свої пропозиції щодо України, зроблені в Анкориджі. Також Росія не бачить перспектив щодо майбутніх економічних відносин зі США.
Також Лавров погрожує Європі, якщо вона нападе на Росію. У відповідь Москва дасть "повноцінну військову відповідь" усіма наявними у неї засобами відповідно до доктринальних документів щодо цього.
Крім того, очільник російського МЗС закликав "не впадати у захоплення" через зусилля Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Також, за словами Лаврова, не варто перебільшувати вплив Трампа на Європу та Володимира Зеленського.