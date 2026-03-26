Лукашенко на це ведеться: ексголова розвідки розкрив, чому Трамп хоче його приручити
- США активізують контакти з Олександром Лукашенком, роблячи кроки, які раніше були несподіваними.
- Микола Маломуж пояснив, що Дональд Трамп має власний розрахунок у цій ситуації, а Лукашенко бачить у цьому можливість для себе.
Сполучені Штати останнім часом дедалі активніше виходять на контакт з Олександром Лукашенком. Ідеться не лише про нові сигнали з Вашингтона, а й про кроки, які ще недавно важко було уявити щодо білоруського режиму.
Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що у Дональда Трампа тут є власний розрахунок. За його словами, сам Лукашенко теж бачить у цьому шанс, який може знадобитися йому у критичний момент.
Трамп хоче приручити Лукашенка
Маломуж пояснив, що Сполучені Штати часто намагаються вибудувати окремі моделі контакту з авторитарними лідерами і втягнути їх у власну орбіту впливу. Так Вашингтон пробував діяти і раніше, коли шукав підхід до Ірану чи Північної Кореї. З Путіним, за його словами, така схема не спрацювала, тому тепер у Білому домі бачать інший варіант у Лукашенкові.
Трамп вирішив також приручити ще одного диктатора, який дійсно готовий йти до співпраці. А Лукашенко на це ведеться,
– пояснив Маломуж.
Він вважає, що для Трампа Лукашенко виглядає більш зручним для такої гри, бо той не почувається настільки впевнено, як Путін. Білоруський правитель багато років працював у зв'язці з Росією, допомагав їй і в економічному, і в оборонному плані, але водночас бачить ризик, що Москва може послабшати. Саме тому Лукашенко шукає для себе запасні опори й уважно дивиться на будь-які сигнали із Заходу.
Лукашенко бачить, що можуть бути програш і Росія має впасти економічно, а впаде Білорусь, тому що буде в оточенні країн, які матимуть чіткі претензії і повну ізоляцію. І, зрозуміло, треба себе спасати,
– наголосив генерал армії.
За його словами, у Вашингтоні це теж розуміють і намагаються затягнути Лукашенка в особистий контакт, через який ним буде легше впливати. Саме звідси і з'являються жести назустріч, послаблення та спроби показати білоруському правителю, що для нього залишають відкриті двері.
До слова: у США вже кілька місяців обговорюють можливість запросити Олександра Лукашенка на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі або в Мар-а-Лаго. Про остаточне рішення не йдеться, але у Вашингтоні підтверджують, що працюють над цим напрямком. Паралельно США домагаються звільнення білоруських політв'язнів і пов'язують подальше послаблення санкцій із зміною поведінки Мінська.
Лукашенко шукає собі запасний вихід
Лукашенко давно намагається не замикатися лише на Росії й шукає для себе інші опори на випадок, якщо ситуація для Москви піде вниз. Саме тому він раніше тягнувся і до Сі Цзіньпіна, і до Реджепа Ердогана, намагаючись вибудувати коло партнерів, які зможуть прикрити його в критичний момент. Уся ця активність зводиться до одного: Лукашенко хоче мати аргумент, чому його не варто остаточно відрізати після можливого ослаблення Росії.
Він спочатку кинувся до Сі Цзіньпіна, до Ердогана. На випадок, якщо Росія програє, мають бути захисники й партнери, які скажуть: давайте Лукашенка не чіпати,
– пояснив Маломуж.
Водночас білоруський правитель намагається продати Заходу образ людини, яка нібито постійно закликає до переговорів і мирного врегулювання. Але саме така поведінка дозволяє йому зберігати для себе простір, у якому можна торгуватися і шукати нові гарантії.
Він же постійно закликав до переговорів, хоча допомагав Путіну. Риторика звучала цинічна, прямо скажу, блюзнірська, але звучить,
– наголосив генерал армії.
Тому спроба зблизитися зі США для нього не виглядає випадковою. Це частина тієї самої лінії, де Лукашенко намагається завчасно підготувати собі варіант виживання, якщо стара опора в особі Росії перестане гарантувати йому безпеку.
Що відомо про контакти США з Лукашенком?
- Павло Латушко каже, що Лукашенко використовує звільнення політв'язнів як інструмент торгу зі США. За його словами, режим не зупиняє репресій усередині країни, але водночас намагається домогтися зняття санкцій і просунути для себе вигідні економічні рішення, зокрема в темі калійних добрив і "Бєлавіа".
- Окремо Латушко звертає увагу, що Білорусь не відмовляється від тиску на Євросоюз через міграційну кризу. У Литві стверджують, що Мінськ готує мігрантів у спеціальних таборах до сутичок із прикордонниками, а потім перекидає їх до кордонів Польщі, Литви й Латвії. За словами Латушка, це давня і свідома практика білоруського режиму.
- Історія з можливим візитом Лукашенка до США впирається не лише в бажання Вашингтона, а й у залежність Мінська від Кремля. Латушко наголошує, що Лукашенко не є самостійним гравцем і не може робити кроки такого рівня без огляду на позицію Володимира Путіна. Крім того, для нього така поїздка пов'язана з особистими ризиками, тому він, імовірно, вимагатиме від США гарантій безпеки.