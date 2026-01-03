Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини, – заступник Рубіо
- Ніколаса Мадуро затримали під час операції США у Венесуелі, і його вивезли з країни.
- Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау заявив, що Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини.
Під час операції США у Венесуелі Ніколаса Мадуро затримали та вивезли з країни. Заступник держсекретаря США заявив, що той постане перед правосуддям за свої злочини.
Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника Державного секретаря США Крістофера Ландау.
Що заступник держсекретаря США каже про затримання Мадуро?
Президент США Дональд Трамп 3 січня відзначив успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.
Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау прокоментував подію.
Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він, нарешті, постане перед судом за свої злочини,
– написав він.
Водночас віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес вимагає надати докази того, що Мадуро живий, та повідомити, де він перебуває.
Що відомо про операцію США у Венесуелі?
Нагадаємо, що зранку 3 січня у Венесуелі пролунала серія вибухів, очевидці показали кадри наслідків. Після вибухів у Каракасі з'явилися стовпи диму, а південна частина міста, поблизу великої військової бази, залишилася без електроенергії. За повідомленнями, пролунало щонайменше 7 вибухів.
Президент США Дональд Трамп заявив про масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, якого разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.
Він анонсував пресконференцію в Мар-а-Лаго у Флориді, де оприлюднить деталі операції. Очікується, що вона відбудеться об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).