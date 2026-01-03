Мадуро постане перед правосуддям за свої злочини, – заступник Рубіо

Під час операції США у Венесуелі Ніколаса Мадуро затримали та вивезли з країни. Заступник держсекретаря США заявив, що той постане перед правосуддям за свої злочини.

Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву заступника Державного секретаря США Крістофера Ландау.

Дивіться також США вдарили по Венесуелі, там оголошено надзвичайний стан: все про ситуацію у країні

Що заступник держсекретаря США каже про затримання Мадуро?

Президент США Дональд Трамп 3 січня відзначив успіх місії із захоплення Мадуро. "Багато хорошого планування, багато чудових військ і чудових людей", – сказав Трамп. "Насправді це була блискуча операція", – каже він.

Заступник держсекретаря США Крістофер Ландау прокоментував подію.

Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він, нарешті, постане перед судом за свої злочини,

– написав він.

Водночас віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес вимагає надати докази того, що Мадуро живий, та повідомити, де він перебуває.

Що відомо про операцію США у Венесуелі?