Макрон назвав штучними перешкоди для старту переговорів про вступ України до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів попри штучні перешкоди на цьому шляху.

Відповідну заяву він зробив під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю, 13 березня.

Що сказав Макрон про Україну?

За його словами, Франція повністю підтримує Україну на шляху до її європейського майбутнього. Він визнав, що він є складним та потребує багато зусиль, проте вже здійснені, попри війну, кроки, на його думку, вражають.

Україна заслуговує на відкриття перших переговорних кластерів, я не маю сумніву. Ми цього досягнемо, незважаючи на штучні перешкоди, що виникли,

– заявив він.

Водночас Володимир Зеленський висловив сподівання на лідерство Франції у досягненні вступу України до Європейського Союзу. Також український президент знову повторив вимогу чіткої дати вступу до блоку.

"Україна вдячна за оборонну підтримку Франції впродовж усіх цих років, і сьогодні ми визначили кроки та конкретні рішення, які можуть дати сильні результати. Це стосується і ППО, і бойової авіації", – наголосив він.

