Росія масовано обстріляла Україну: через небезпеку Польща знову підіймала винищувачі
- Польща підняла військову авіацію в рамках превентивних заходів через небезпеку перетину кордону ворожою зброєю під час обстрілу України.
- Винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони були приведені в стан бойової готовності для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
У Повітряному просторі Польщі вночі 29 листопада працювала військова авіація. Польоти здійснювалися в межах превентивних заходів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Операційне товариство RSZ.
Чому Польща підіймала авіацію під час атаки на Україну?
Росія атакувала об'єкти на території України, однак Польща була готова до захисту своєї інфраструктури, адже була небезпека перетину кордону ворожою зброєю.
У повітряному просторі Польщі діяла військова авіація. Командування активізувало необхідні сили та ресурси для можливого відбиття атаки. В небо підняли винищувачі, у стан бойової готовності привели наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що знаходяться під загрозою,
– пояснює Оперштаб.
Надалі оперативне командування Збройних сил Польщі стежитиме за ситуацією, а підпорядковані сили та ресурси залишаються готовими до негайного реагування, якщо буде потреба.
Що відомо про масовану атаку на Україну 29 листопада?
В ніч проти 29 листопада російські літаки Ту-160 здійснили пуски крилатих ракет Х-101, які зайшли в повітряний простір України через Сумську область. Ворог запустив крилаті та балістичні ракети, керовані бомби та багато дронів.
Окупанти знову масовано атакували Київ ракетами та дронами. Щонайменше 15 людей постраждали, а також відомо про двох загиблих.
У поліції повідомили, що багатоповерхівки та приватні будинки були пошкоджені у Святошинському, Соломʼянському, Шевченківському, та Дніпровському районах столиці.
Наслідки атаки також фіксуються в 5 районах Київської області. Вибухи також лунали в Чернігові, Славутичі, на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині та Хмельниччині.