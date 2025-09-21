Володимир Путін, ймовірно, організував або схвалив витік даних для Bloomberg про те, що Москва планує посилити удари по українській енергетичній інфраструктурі напередодні зими. Очільник Кремля прагне використати цю публікацію для розколу та паніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також Ніколи не переставав таким бути: Келлог пояснив, чому Путін так нахабно поводиться

Що насправді задумав Путін?

Заяви інсайдерів Кремля свідчать, що Володимир Путін залишається відданим своїй стратегії виснаження України та Заходу, і що Заходу досі не вдалося переконати його переглянути свої підходи.

20 вересня Bloomberg повідомив із посиланням на джерела, наближені до Кремля, що Путін вважає військову ескалацію найефективнішим способом змусити Україну сісти за стіл переговорів на його умовах. Джерела також заявили, що Путін вважає малоймовірним, аби президент США Дональд Трамп зробив щось значне для посилення оборони України.

Саміт на Алясці 15 серпня переконав очільника Кремля в тому, що Трамп не зацікавлений у втручанні у війну в Україні.

Також зазначається, що Путін планує продовжувати атаки на енергетичну систему України та інші критично важливі об'єкти інфраструктури. Його давня "теорія перемоги" полягає в переконанні, що Росія здатна воєнним шляхом здолати Україну, нескінченно зберігаючи ініціативу на полі бою та переживши західну військову підтримку Києва,

– йдеться у звіті ISW.

Заяви джерел указують, що останні зусилля США щодо посередництва у мирному врегулюванні не вплинули на розрахунки Путіна: він як і раніше прагне перемогти Україну воєнним шляхом.

Його останні кроки, зокрема перекидання додаткових сил до Донецької області та нещодавні порушення повітряного простору країн НАТО, свідчать про рішучість продовжувати агресію проти України та готовність до майбутніх провокацій проти Альянсу.

Можливо, Путін дозволив цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Bloomberg і, ймовірно, прагне використати публікацію для того, щоб поглибити тертя між європейськими та американськими посадовцями, підтримати ширший наратив Кремля про неминучість російської перемоги в Україні й посіяти страх у суспільстві перед зимою 2025 – 2026 років,

– додали аналітики.

За словами ISW, Кремль зберігає жорсткий контроль над інформаційним простором Росії та має значний вплив на більшість російських чиновників і інсайдерів. Це свідчить, що Путін міг організувати або принаймні схвалити витік інформації до західного видання.

Акцент кремлівських джерел на нібито неспроможності адміністрації Трампа впливати на рішення Путіна, найімовірніше, є спробою скористатися суперечностями між США та європейськими державами й посіяти подальші розбіжності серед союзників.

Також, припускають фахівці, Путін має намір, щоб ця стаття підкріпила давню позицію Кремля про те, що російський лідер нібито може забезпечити перемогу Росії "лише за власним бажанням".

Водночас така риторика ігнорує системні вади та обмеження російської армії, які досі заважають Путіну досягти стратегічних цілей – політичного контролю над усією Україною чи вирішальної перемоги на полі бою.

Росія продовжує удари по Україні: останні новини