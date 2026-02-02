Санду висунули на Нобелівську премію миру: хто й за що її номінував

Депутат парламенту Норвегії висунув президентку Молдови на Нобелівську премію миру. Він зазначив, що вона бореться "від імені всіх нас" на передовій демократії.

Арільд Гермстад відзначив Санду за захист демократичних інтересів Молдови. Про це повідомляє NewsMaker.

Читайте також "Я більше не думатиму лише про мир": Трамп надіслав листа з погрозами щодо Гренландії

Чому Санду номінували на Нобелівську премію миру?

Арільд Гермстад – депутат парламенту Норвегії та лідер Партії зелених висунув президентку Молдови Маю Санду на Нобелівську премію миру 2026 року.

Він зазначив, що незважаючи на тиск з боку Росії, за президенства Санду Молдова змогла провести вільні та демократичні вибори, зміцнити верховенство закону і зберегти демократичний курс країни.

Санду перебуває на передовій у захисті демократії у Європі. Повторні спроби Росії дестабілізувати колишні радянські республіки входять до найсерйозніших загроз миру і стабільності в Європі. Мая Санду та Молдова борються від імені всіх нас,

– заявив Гермстад.

Депутат парламенту Норвегії зауважив, що захист демократичних інститутів від прихованого зовнішнього втручання є важливим чинником зміцнення миру й точно відповідає мандату Нобелівського комітету.

Гермстад заявив, що мирний та успішний опір Маї Санду втручанню, а також її зусилля зі зближення Молдови з Європейським Союзом та іншими європейськими демократіями – це праця заради нашого миру.

Яка ситуація у Молдові після парламентських виборів?