Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не вступить до НАТО
- Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що Україна ніколи не буде в НАТО і матиме проблеми зі вступом до ЄС.
- Каліняк заявив, що ЄС не повинен втручатися в спільну оборону, яка має бути під контролем НАТО.
Словацький міністр оборони Роберт Каліняк вважає, що Україна ніколи не буде в НАТО. За його словами, у країни також виникнуть проблеми зі вступом до Європейського Союзу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TASR.
Що в Словаччині кажуть про вступ України до НАТО?
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що Європейський Союз не повинен втручатися у спільну оборону. Керувати нею має Північноатлантичний альянс (НАТО), адже два командні центри не здатні забезпечити оборону.
Також Каліняк наголосив, що Україна ніколи не буде в НАТО. За його словами, вона матиме проблеми й із членством у Європейському Союзі.
Коаліція охочих, на його думку, нічого конкретного не запропонувала. "Вона надіслала якогось солдата? Не надіслала. Звісно, що ні", – заявив міністр оборони Словаччини. Він запевнив, що Україна могла завершити війну ще у 2022 році.
Як Словаччина ставиться до України?
Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не братиме участі в жодному військовому кредиті для України й відкидає подальше фінансування, зокрема з ресурсів Словацької Республіки, військових потреб, адже влада не вірить у розв'язання конфлікту з Росією.
Крім того, за словами генсека НАТО Марко Рютте, наразі кілька союзників заявляють, що не дадуть згоди й тому блокуватимуть одностайність щодо вступу України до НАТО. Серед них, зокрема, Словаччина.