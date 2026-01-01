Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не вступить до НАТО

Словацький міністр оборони Роберт Каліняк вважає, що Україна ніколи не буде в НАТО. За його словами, у країни також виникнуть проблеми зі вступом до Європейського Союзу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TASR.

Що в Словаччині кажуть про вступ України до НАТО?

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що Європейський Союз не повинен втручатися у спільну оборону. Керувати нею має Північноатлантичний альянс (НАТО), адже два командні центри не здатні забезпечити оборону.

Також Каліняк наголосив, що Україна ніколи не буде в НАТО. За його словами, вона матиме проблеми й із членством у Європейському Союзі.

Коаліція охочих, на його думку, нічого конкретного не запропонувала. "Вона надіслала якогось солдата? Не надіслала. Звісно, що ні", – заявив міністр оборони Словаччини. Він запевнив, що Україна могла завершити війну ще у 2022 році.

Як Словаччина ставиться до України?