Трамп сказав, що жартував про мир за 24 години: ЗМІ викрили його на брехні
- Під час передвиборчої кампанії Трамп зробив тезу про швидке врегулювання конфлікту в Україні головним компонентом своєї стратегії.
- Тож ЗМІ порахували, скільки разів він обіцяв швидкий мир в Україні.
Днями Дональд Трамп заявив, що його фраза про мир за 24 години була жартом. Але ЗМІ підрахували, скільки разів Трамп говорив схожі слова. Насправді він зробив тезу про швидкий мир в Україні головним компонентом своєї передвиборчої кампанії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Скільки разів Трамп обіцяв мир за 24 години
У нещодавньому інтерв'ю Трамп пояснив, мовляв, про мир за 24 години в Україні висловився образно. "Це було сказано жартома, але також було сказано, що війна закінчиться". Президент США упевнений, що люди зрозуміли жарт, а от ЗМІ нібито перекрутили його слова.
Утім, під час передвиборчої кампанії у 2023 та 2024 роках Трамп багато разів говорив, що швидко завершить війну.
Є 53 заяви в цьому ключі, ось лише декілька найяскравіших:
- Ще до того, як я навіть зайду в Овальний кабінет, незабаром після того, як я виграю президентство, я закінчу жахливу війну між Росією та Україною (квітень 2023 року, зустріч у штаті Нью-Гемпшир).
- Якщо я стану президентом, я врегулюю цю війну за один день, за 24 години. (...) По-перше, я зустрінуся з Путіним, я зустрінусь із Зеленським. У них обох є слабкі сторони, і в них обох є сильні сторони. І протягом 24 годин ця війна буде вирішена. Вона закінчиться. Вона закінчиться повністю (травень 2023 року, зустріч у штаті Нью-Гемпшир).
- Я владнаю це за 24 години. Усі кажуть: "О, ні, ти не зможеш". Абсолютно зможу. Абсолютно зможу (мітинг в Айові, липень 2023 року).
- Війна буде завершена. Я привезу їх обох – я знаю Зеленського, знаю Путіна, все буде вирішено за 24 години, побачите. Всі кажуть: "Це така хвалькуватість". Це буде зроблено дуже швидко (Пенсильванія, липень 2023 року).
- Ми владнаємо це. Цього ніколи не повинно було статися. Ніколи не повинно було статися. Усі десятки тисяч, сотні тисяч загиблих людей, кількість загиблих набагато більша, ніж ви чуєте, – але ми владнаємо це негайно, і справедливо вирішимо (серпень 2023 року, промова в Колумбії).
- Зійшовши на посаду, я відновлю мир силою. Так я швидко врегулюю війну в Україні (січень 2024 року, зустріч у Нью-Гемпширі).
- Я буду робити речі, які будуть дивовижними. Наприклад, я негайно врегулюю війну між Росією та Україною. Вона буде врегульована дуже швидко (лютий 2024 року, мітинг у Південній Кароліні).
- Я врегулюю її, зможу запобігти Третій світовій війні (липень 2024 року, виступ у Флориді).
- За всю історію ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Трамп. І людина, яка знає це краще за будь-кого, – це президент Володимир Путін. І я вам скажу: я доб'юся того, що ця війна буде завершена, закінчена та врегульована, перш ніж я потраплю в Білий дім. Як обраний президент, я це зроблю (вересень 2024 року, зустріч у Вісконсині).
Отже, Трамп два роки поспіль безліч разів говорив, що добре знає Зеленського та Путіна й говоритиме з обома, на відміну від Байдена. Усі ці заяви мали подати Трампа сильним, рішучим, надійним лідером. В очах виборців він мав бути миротворцем, який знає, що робить. Достатньо обрати лише його, щоб усе швидко вирішилося – навіть до того, як він увійде в Білий дім.
Але кілька днів тому Трамп визнав: переговори щодо України є складнішими, ніж він думав.