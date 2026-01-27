Трамп дуже поспішає: до якої події США хочуть укласти угоду про мир в Україні

Після нових повідомлень про залаштункові консультації щодо миру в Україні знову заговорили про дедлайни, які Вашингтон може ставити для мирної угоди. Паралельно в медіа з'являються припущення про тиск на Київ і бажання Білого дому закрити тему якомога швидше.

Політологиня-американістка Олександра Філіппенко в ефірі 24 Каналу пояснила, чому Дональд Трамп так поспішає з домовленостями. Вона вказала на подію у внутрішній політиці США, яка підштовхує адміністрацію шукати результат уже найближчим часом.

США хочуть угоду до проміжних виборів

У Білому домі, за її словами, хочуть швидкого результату і готові просувати угоду в максимально стислі строки. Причина не лише у зовнішній політиці, а й у внутрішньому календарі США, бо адміністрації важливо показати виборцям конкретний підсумок ще до проміжних виборів.

Їм потрібно тут і зараз і байдуже, на яких умовах. Головне, щоб це було до проміжних виборів,

– пояснила Філіппенко.

У цю логіку, додала вона, добре лягають і витоки про нібито давні домовленості, які Москва відмовляється розкривати.

До уваги! Після нової хвилі заяв з Москви про нібито давні домовленості з Дональдом Трампом знову з'явилися припущення, що Кремль намагається нав'язати свою версію переговорів. У медіа, зокрема з посиланням на Reuters, обговорювали, що за лаштунками могли фігурувати вимоги про вихід українських сил із частини Донеччини, а також посилення тиску на Київ під час контактів у форматі Абу Дабі.

Вона звернула увагу на повідомлення Reuters про те, що Кремль просуває сценарій, де Україна має піти на болючі поступки, зокрема щодо Донбасу. Поспіх Вашингтона створює для Москви зручне поле для гри: Росія може демонструвати "готовність говорити", а справжні вимоги залишати незмінними.

З російського боку це все-таки шоу для Дональда Трампа,

– зауважила американістка.

Головний ризик у тому, що швидка угода стане політичним трофеєм, але не зупинить логіку агресії. Без гарантій і відповідальності за порушення перемир'я може перетворитися на паузу, після якої Росія спробує знову натиснути, коли зміняться обставини і з'явиться спокуса діяти силою.

Чим небезпечне перемир'я з демілітаризованою зоною?

Якщо Вашингтон справді націлений на швидку угоду, то далі постає питання, що саме вважатимуть результатом і як це працюватиме на практиці. Навіть формула із демілітаризованою зоною, за її словами, не дає відповіді на головне: хто контролюватиме лінію, як фіксуватимуть порушення і що робитимуть, коли Росія почне грати на провокаціях та інформаційних версіях.

Дуже велике питання, хто буде контролювати ситуацію, навіть якщо це визнають демілітаризованою зоною,

– наголосила Філіппенко.

Вона пояснила, що американську сторону важко уявити в ролі щоденного контролера такого режиму. Якщо цю роль покладуть на Європу, з'являється інша проблема: європейців у переговорах фактично немає, хоча саме вони тоді мали б брати на себе ключову відповідальність.

Якщо хтось має контролювати, то виходить третя сторона, Європа, якої немає на цих переговорах,

– зауважила політологиня.

У результаті, підсумувала вона, швидке підписання може створити гарну картинку, але не гарантує безпеки. Без чітких механізмів контролю перемир'я ризикує стати короткою паузою, яку Росія використає у власних інтересах.

Обіцянка "поганого миру" може обернутися новою війною

Коли говорять про угоду "хоч на якихось умовах", часто наводять приклади інших конфліктів, де вдалося зупинити вогонь хоча б тимчасово. Але в цій історії, за її словами, різниця принципова: в Україні йдеться про окупацію територій, а не про технічну паузу між сторонами. Тому формула, яка фіксує поступки під тиском, не розв'язує проблему, а відкладає її на потім.

Це велике лукавство, коли порівнюють Газу й Ізраїль з тим, що відбувається тут, бо тут ідеться про окупацію територій,

– наголосила Філіппенко.

Вона пояснила, що Росія може використовувати переговори як інструмент демонстрації і паралельно готуватися до продовження війни. Її метою може бути передишка, щоб накопичити сили, а зовні показати, що Москва нібито не є перешкодою на шляху до миру. При цьому публічні заяви про "конструктив" не означають, що з'явився реальний механізм довгострокової безпеки.

