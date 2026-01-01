Президент Фінляндії у новорічній промові згадав Україну і вказав на неприємний момент

Президент Фінляндії у новорічній промові згадав про війну в Україні. Александр Стубб заявив, що до настання миру, як ніколи близько. Водночас він попередив, що цей мир, ймовірно, не буде ідеальним.

Можливість справедливого завершення війни поступово тане. Саме про це сказав фіннам Стубб на початку, можливо, вирішального для України року, передає 24 Канал із посиланням на Yle.

Якою буде мирна угода для України та Європи?

Цього разу послання фінського президента було доволі реалістичним. Він наголосив, що мир найчастіше є компромісом.

Ми маємо підготуватися до того, що не всі частини мирної угоди, ймовірно, відповідатимуть нашому відчуттю справедливості,

– сказав Стубб.

Президент висловив впевненість, що мир в Україні став ближчий, ніж будь-коли за час війни.

Втім, оптимізм цього спостереження тьмяніє, коли він додає: "Ми не можемо бути впевнені, що Росія готова до миру".

Стубб також торкнувся теми майбутніх відносин Фінляндії та Європи з Росією. На його думку, союзники мають встановити мирні відносини з Кремлем. Однак, як цього досягти, політик не сказав. Він лише уточнив, що характер відносин між Європою і Москвою залежатиме від дій останньої.

На відміну від своєї першої новорічної промови рік тому, цього разу Стубб говорив і про виклики, пов'язані зі Сполученими Штатами. І тут він знову нагадав про реалізм: світ слід бачити таким, яким він є, а не таким, яким хотілося б його бачити.

За словами Стубба, потрібно звикати до того, що відносини з Америкою Дональда Трампа перебувають у стані змін. "Хоча співпраця через Атлантику є цінною, ми не завжди згодні зі США", – визнав президент. Він підкреслив, що найближчі друзі Фінляндії перебувають в Північних країнах та Європі.