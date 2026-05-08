З'явилися ознаки, що США та Іран близькі до мирного погодження, – політтехнолог

Західні ЗМІ повідомляють про прогрес в переговорах між США та Іраном. Сторони можливо зможуть скоро досягти домовленостей і припинити вогонь.

Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом висловив переконання, що сьогодні дійсно є надія на крихкий мир, сторони намагаються прийти до угоди, але КВІР прагне цьому завадити.

Трамп поспішає з угодою напередодні візиту в Китай

Цього тижня, як зазначив політтехнолог, відбулась ескалація на Близькому Сході. Іранці почали стріляти по американських військових кораблях, а ті спільно з авіацією завдавали ударів по Тегерану. Однак Шейтельман звернув увагу на офіційні заяви Трампа, який запевнив, що режим припинення вогню не скасовувався і він досі діє.

Виглядає так, що США та Іран близькі до мирного погодження. Вказується про те, що Іран зобов'яжеться 12 – 15 років не збагачувати уран. Це схоже на правду,

– озвучив Шейтельман.

Проте, з його слів, перешкодою є КВІР. Він провів аналогію з ситуацією довкола війни в Україні та висловив думку, що дещо може програтися і в межах російсько-українських переговорів. Ба більше, він стверджує, що такі випадки вже були, але не настільки помітними.

"Коли минулого року проглядався прогрес в переговорах росіян з США, то відбувалась потужна атака по Україні, аби не допустити продовження успішних розмов. Коли Зеленський приїхав наприкінці року до Трампа, начебто було просування і шанс на довготривале припинення вогню, але тоді на замовлення Лавров вигадав історію про нібито атаку на резиденцію Путіна. Тому в Росії є свій своєрідний "КВІР", – переконаний Шетельман.

Політтехнолог вважає, що коли Путіна зможуть ліквідувати і йому на заміну прийдуть інші люди, які будуть помірними щодо війни й захочуть реінтегруватися з європейцями, то у Кремлі знайдеться крило, яке буде проти цього.

Зараз Трамп у складній ситуації (щодо Ірану – 24 Канал), але надія на мирне врегулювання є, бо йому дуже це треба. В нього через 6 днів запланований візит в Пекін, йому туди потрібно приїхати вже з підписаною угодою,

– пояснив Шейтельман.

До відома! Трамп днями заявив, що в Ірані залишилось 18 – 19% ракетного озброєння. Однак американська розвідка повідомляє, що, не дивлячись на потужні удари з боку США та Ізраїлю, країна має орієнтовно 75% довоєнного запасу мобільних пускових установок і майже 70% ракетного арсеналу. Є інформація, що Тегеран зміг відновити свої підземні укриття, а також відремонтувати певний обсяг пошкоджених ракет.

