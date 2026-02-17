Питання територій – найважливіше: чи допоможуть Україні переговори в Женеві, – Reuters
- В Женеві 17 – 18 лютого відбудеться трьохстороння зустріч між США, Росією та Україною для обговорення територіальних питань.
- Росія вимагає від України віддати решту 20% східної частини Донецької області, а також буде обговорено питання Запорізької АЕС.
В Женеві 17 – 18 лютого відбудеться трьохстороння зустріч між США, Росією та Україною. Питання української території залишається основним "каменем спотикання".
Росія вимагає від України віддати решту 20% східної частини Донецької області. Про це повідомили в Reuters.
Про що лідери країн домовлятимуться в Женеві?
Президент США Дональд Трамп тисне на Київ та Москву, щоб якнайшвидше домовитися про мир. Проте Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Вашингтон тисне на Київ більше та вимагає йти на поступки. Росія наполягає на тому, щоб забрати значну кількість територій, навіть тих, які вона не захопила.
Російську делегацію очолить Володимир Мединський. Українські перемовники вже заявляли, що минулого разу помічник Путіна "читав їм лекції з історії", щоб виправдати збройну агресію Росії. Це ще більше знизило очікування на якийсь значний прорив.
Перед від'їздом української делегації до Женеви представник України на переговорах Рустем Умєров заявив, що головна мета – це сталий та тривалий мир. Окрім територіальних питань, буде також обговорено Запорізьку АЕС.
Дональд Трамп анонсував важливі переговори в Женеві щодо війни в Україні. Він наголосив, що Україна має "швидко сідати за стіл переговорів".
Росія на переговорах у Женеві прагне не лише територіальних поступок від України, а й зміни влади на проросійську та послаблення української державності.
Кремль знову змінює главу своєї делегації. Росія також прагне заручитися підтримкою США для зняття санкцій з огляду на складне економічне становище.