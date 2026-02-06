З мирних переговорів в Абу-Дабі можна зробити 3 ключові висновки, – WSJ

Українські, американські та російські представники завершили дводенні переговори в Абу-Дабі. Істотного зрушення з найскладнішого питання – контролю над територіями Донбасу – досягти не вдалося.

Як повідомляє The Wall Street Journal, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що підбивати підсумки зустрічі поки зарано. Водночас спецпосланець США Стів Віткофф висловив сподівання на появу прогресу найближчим часом.

Які висновки можна зробити з дводенних переговорів в Абу-Дабі?

У виданні зазначають, що за відсутності прориву з ключового питання сторони зосередилися на практичних кроках, у яких можна було досягти бодай певних домовленостей.

Зокрема, Україна та Росія вперше цього року провели обмін військовополоненими – після чергового раунду тристоронніх переговорів додому повернулися 314 осіб. У WSJ підкреслили, що протягом повномасштабної війни саме обмін полоненими залишався одним із небагатьох напрямів, де сторонам вдавалося знаходити спільну мову.

Окрему увагу під час зустрічей приділили питанню забезпечення режиму припинення вогню. Українська сторона повідомила, що значна частина двох днів переговорів була присвячена механізмам реалізації відповідних домовленостей, зокрема способам фіксації можливих порушень. У виданні зауважили, що реалізація таких механізмів може бути непростою.

Водночас головною перешкодою на шляху до домовленостей залишається питання контролю над окупованими територіями. За позицією України, оптимальним варіантом є збереження нинішньої лінії зіткнення на Донбасі. В українській владі наголошують, що держава не має ані морального, ані юридичного права передавати Росії ці території, а створення демілітаризованої зони можливе лише за умови симетричних кроків з боку Росії.

Політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун зауважив 24 Каналу, що росіяни не хочуть повністю забувати про повну окупацію Донбасу. Якщо їм це не вдасться військовим шляхом, вони хотіли б, щоб там не було присутності ЗСУ.

Що відомо про результати переговорів в Абу-Дабі?