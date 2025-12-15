Трамп задоволений переговорами з Україною в Берліні, – Sky News

Переговори між Україною та партнерами, які тривали в Берліні протягом останніх двох днів, пройшли позитивно. Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом.

У переговорних процесах спостерігається позитивна тенденція. Про це повідомляє Sky News з посиланням на американського посадовця, передає 24 Канал.

Дивіться також Переговори України та США у Берліні продовжуються, але без Зеленського, – ЗМІ

Що сказав Трамп про переговори?

За інформацією видання, сторонам вдалося досягти спільної позиції з низки питань, хоча деякі теми ще потребують обговорення. Водночас президент США Дональд Трамп задоволений досягнутим прогресом.

Американський посадовець також відзначив активну й ефективну роботу європейських представників та висловив сподівання, що переговори наближають сторони до миру.

Крім того, було досягнуто прогресу щодо гарантій безпеки для України, подібних до статті 5 НАТО. У США застерегли, що такі гарантії не залишатимуться на порядку денному необмежений час.

Мирні переговори у Берліні: останні новини