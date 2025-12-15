США та генсек НАТО приєднаються до переговорів Зеленського з лідерами ЄС у Німеччині
- 15 грудня у Берліні пройдуть переговори між Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.
- До зустрічі приєднаються генсек НАТО Марк Рютте та представники США.
У Берліні 15 грудня відбудуться переговори між Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС. До зустрічі приєднаються генеральний секретар НАТО Марк Рютте та представники Сполучених Штатів.
Що відомо про переговори у Берліні?
За словами речника німецького уряду, представників США також запросили долучитися до переговорів, які заплановані на вечір за участю Зеленського та лідерів європейських країн.
Тоді як НАТО підтвердило, що генеральний секретар Альянсу Марк Рютте також прибуде до Берліна для участі в переговорах. Відповідне підтвердження з’явилося в останні хвилини.
Окремо заступник головного речника Європейської комісії Улоф Гілл підтвердив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відвідає берлінські переговори цього вечора.
Мирні переговори: останні новини
Протягом 13 та 14 грудня Володимир Зеленський спільно зі спецпредставниками США обговорювали ключові питання мирної угоди для України. Серед них – гарантії безпеки, територіальні поступки та відбудова України після завершення війни.
У понеділок, 15 грудня, близько 13:00 Зеленський продовжив переговори зі спецпредставниками США щодо мирного врегулювання війни в Україні. До діалогу також приєднався канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. О 14:20 повідомлялося, що переговори президента з американською делегацією завершились.
За даними ЗМІ, американські перемовники наполягають, щоб Україна відмовилася від Донбасу, але для Зеленського це "червона лінія". Москва заявляє, що без відмови України від вступу до НАТО мирних домовленостей не буде, в той час, як у Берліні розглядають можливість діалогу на основі українських пропозицій.