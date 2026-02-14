Укр Рус
Геополітика Азія Досить залишатися "на узбіччі": Китай закликав Європу сісти за стіл переговорів щодо України
14 лютого, 11:37
3

Досить залишатися "на узбіччі": Китай закликав Європу сісти за стіл переговорів щодо України

Юлія Харченко
Основні тези
  • Китай закликає Європу активніше брати участь у мирних переговорах щодо України, а не залишатися "на узбіччі".
  • Китай не є стороною конфлікту, але прагне сприяти мирним переговорам, підкреслюючи важливість європейської участі.

Китай не є безпосередньою стороною конфлікту в Україні, але прагне сприяти мирним переговорам, заявили у МЗС країни. Він також підкреслив, що Європа має активніше брати участь у діалозі з Росією, а не залишатися "на узбіччі".

Китай підтримує участь Європи у мирному діалозі. Про це очільник МЗС Китаю Ван Ї розповів під час Мюнхенської безпекової конференції.

Дивіться також З ким ще я можу поговорити про території, – Зеленський пояснив, як він уявляє зустріч із Путіним 

Що сказав Китай про мирні перемовини?

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прокоментував участь КНР у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. За його словами, Китай не є стороною конфлікту і не має остаточного рішення щодо нього, проте активно сприяє мирним переговорам. 

Очільник МЗС підкреслив важливість участі Європи в процесі. 

Європа не повинна залишатися на узбіччі. Вже минулого року під час Мюнхенської конференції з'явилися спроби залучити Європу до діалогу з Росією. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла сміливість вести переговори – це добре, і ми це підтримуємо, 
– заявив китайський міністр. 

Він також зазначив, що історія рухається вперед, попри труднощі та непередбачувані повороти подій.

Раніше МЗС КНР повідомляло, що міністр Ван Ї під час зустрічей на полях Мюнхенської безпекової конференції зі своїми колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції Іветт Купер, Йоганном Вадефулем і Жан-Ноелем Барро обговорив розв'язану Росією війну проти України.

Яка позицію Китаю у війні Росії з Україною?

  • Китай надає Росії обладнання та технології, посилюючи співпрацю між країнами у війні проти України. Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Китай міг би вплинути на завершення війни, припинивши підтримку.

  • У світовій політиці відбулися телефонні розмови між Сі, Путіним і Трампом під час переговорів в Абу Дабі між Україною та Росією. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що ці контакти слід розглядати в контексті війни на виснаження та прагматичних інтересів.

  • Китай допомагає Росії збільшити виробництво ударних дронів через постачання мікросхем, що покращують якість та обсяг виробництва. Попри офіційно нейтральну позицію, Китай підтримує тісні економічні та оборонні зв'язки з Росією, що впливає на війну в Україні.