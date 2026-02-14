Досить залишатися "на узбіччі": Китай закликав Європу сісти за стіл переговорів щодо України
- Китай закликає Європу активніше брати участь у мирних переговорах щодо України, а не залишатися "на узбіччі".
- Китай не є стороною конфлікту, але прагне сприяти мирним переговорам, підкреслюючи важливість європейської участі.
Китай не є безпосередньою стороною конфлікту в Україні, але прагне сприяти мирним переговорам, заявили у МЗС країни. Він також підкреслив, що Європа має активніше брати участь у діалозі з Росією, а не залишатися "на узбіччі".
Китай підтримує участь Європи у мирному діалозі. Про це очільник МЗС Китаю Ван Ї розповів під час Мюнхенської безпекової конференції.
Що сказав Китай про мирні перемовини?
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прокоментував участь КНР у мирному врегулюванні конфлікту в Україні. За його словами, Китай не є стороною конфлікту і не має остаточного рішення щодо нього, проте активно сприяє мирним переговорам.
Очільник МЗС підкреслив важливість участі Європи в процесі.
Європа не повинна залишатися на узбіччі. Вже минулого року під час Мюнхенської конференції з'явилися спроби залучити Європу до діалогу з Росією. Зараз ми бачимо, що Європа знайшла сміливість вести переговори – це добре, і ми це підтримуємо,
– заявив китайський міністр.
Він також зазначив, що історія рухається вперед, попри труднощі та непередбачувані повороти подій.
Раніше МЗС КНР повідомляло, що міністр Ван Ї під час зустрічей на полях Мюнхенської безпекової конференції зі своїми колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції Іветт Купер, Йоганном Вадефулем і Жан-Ноелем Барро обговорив розв'язану Росією війну проти України.
Яка позицію Китаю у війні Росії з Україною?
Китай надає Росії обладнання та технології, посилюючи співпрацю між країнами у війні проти України. Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що Китай міг би вплинути на завершення війни, припинивши підтримку.
У світовій політиці відбулися телефонні розмови між Сі, Путіним і Трампом під час переговорів в Абу Дабі між Україною та Росією. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що ці контакти слід розглядати в контексті війни на виснаження та прагматичних інтересів.
Китай допомагає Росії збільшити виробництво ударних дронів через постачання мікросхем, що покращують якість та обсяг виробництва. Попри офіційно нейтральну позицію, Китай підтримує тісні економічні та оборонні зв'язки з Росією, що впливає на війну в Україні.