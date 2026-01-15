"Маю гарне передчуття": посол США при НАТО заявив про "останній ярд" у мирних переговорах

Зараз можливість завершення війни Росії проти України виглядає ближчою, ніж раніше. Однак останні рішення, які мають поставити крапку, можуть виявитися найскладнішими.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, повідомляє 24 Канал.

На якій стадії зараз переговори?

Меттью Вітакер виступив на заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії. Там він заявив, що сторони конфлікту в Україні знаходяться ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше.

За його словами, зараз вже лежить "реальна пропозиція" і мирні переговори підійшли до вирішальної стадії.

Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося, по суті, закрити угоду,

– підкреслив Вітакер.

Посол США при НАТО порівняв нинішній етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі та наголосив, що найскладнішим є саме останній крок.

У футболі останній ярд у червоній зоні – найважчий. Думаю, ця ж ідея застосовна і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне передчуття,

– підсумував посадовець.

Як сторони коментують прогрес?